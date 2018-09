Češki selektor odpuščen po visokem porazu z Rusijo

Karol Jarolim je po poraznem tednu že preteklost Češke, ki se nikakor ne more vrniti na pota stare slave in redne udeleženke velikih tekmovanj. Foto: Reuters

Ocenite to novico!

Ligo narodov začel s porazom, a usoden prijateljski polom

11. september 2018 ob 13:38

Praga - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo češke nogometne zveze je po ponedeljkovem porazu Češke proti Rusiji na prijateljski tekmi z 1:5 ekspresno odpustilo selektorja Karla Jarolima.

V prihodnjih dneh bodo vodilni možje češkega nogometa začeli iskati novega selektorja, najpogosteje se v medijih omenjata trener Slavie Prage Jaroslav Silhavy in selektor ekipe do 21 let Vitezslav Lavicka.