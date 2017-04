Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Končni izid je postavil Marcos Alonso v 68. minuti z izvrstnim prostim strelom. Foto: Reuters Chelsea je s 3:1 slavil v Bournemouthu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Chelsea še bližje osvojitvi naslova prvaka, sedem točk naskoka pred Tottenhamom

Londončani boljši od Bournemoutha

8. april 2017 ob 20:34

Bournemouth - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja so naredili nov pomemben korak proti osvojitvi naslova prvaka. Tokrat je padel Bournemouth (1:3).

V 32. krogu angleškega nogometnega prvenstva je vodilna ekipa Premier Lige odlično začela tekmo. Po dvajsetih minutah igre so vodili že z 2:0.

Gostitelji so že v 17. minuti poskrbeli za vodstvo Londončanov. Diego Costa je napotil strel proti golu Bournemoutha, nesrečni Adam Smith pa je slabo posredoval, žogo je preusmeril v lastno mrežo.

Tri minute pozneje je N'Golo Kante poslal dolgo podajo Edenu Hazardu, ki je hitro tekel v protinapad, žogo je poslal v spodnji desni kot.

Do konca prvega dela igre so Londončani imeli še nekaj priložnosti, da bi povečali vodstvo, a jim to ni uspelo. Sledila je kazen Bournemoutha v 42. minuti - Benike Afobe je lepo podal do Joshue Kinga, ki je močno streljal z 18 metrov, žoga je oplazila Davida Luiza, a se je vseeno znašla v nasprotni mreži.

V 68. minuti je Marcos Alonso z izvrstnim golom iz prostega strela postavil končni izid.

Varovanci Antonia Conteja imajo sedem točk prednosti pred drugouvrščenim Tottenhamom.

Angleško prvenstvo, 32. krog

BOURNEMOUTH - CHELSEA 1:3 (1:2)

King 42.; Smith 17./ag, Hazard 20., Alonso 68.

MANCHESTER CITY - HULL CITY 3:1 (1:0)

Elmohamady 31./ag, Aguero 48, Delph 64; Ranocchia 85.



MIDDLESBROUGH - BURNLEY 0:0



STOKE CITY - LIVERPOOL 1:2 (1:0)

Walters 44.; Coutinho 70., Firmino 72.



WEST BROMWICH - SOUTHAMPTON 0:1 (0:1)

Clasie 25.



WEST HAM - SWANSEA 1:0 (1:0)

Kouyate 44.



TOTTENHAM - WATFORD 4:0 (3:0)

Alli 33., Dier 39., Son 44., 55.

Nedelja ob 14.30:

SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED



Ob 17.00:

EVERTON - LEICESTER



Ponedeljek ob 21.00:

CRYSTAL PALACE - ARSENAL

Lestvica CHELSEA 31 24 3 4 65:25 75 TOTTENHAM 31 20 8 3 64:22 68 LIVERPOOL 32 18 9 5 68:40 63 MANCHESTER CITY 31 18 7 6 60:35 61 ARSENAL 29 16 6 7 61:36 54 MANCHESTER UTD. 29 14 12 3 43:24 54 EVERTON 31 14 9 8 53:34 51 WEST BROMWICH 32 12 8 12 39:41 44 SOUTHAMPTON 30 11 7 12 37:37 40 WATFORD 31 10 7 14 36:52 37 LEICESTER 30 10 6 14 37:47 36 BURNLEY 32 10 6 16 32:44 36 STOKE CITY 32 9 9 14 34:47 36 WEST HAM 32 10 6 16 42:57 36 BOURNEMOUTH 32 9 8 15 45:59 35 CRYSTAL PALACE 30 9 4 17 39:50 31 HULL CITY 32 8 6 18 33:64 30 SWANSEA 32 8 4 20 37:67 28 MIDDLESBROUGH 31 4 12 15 22:37 24 SUNDERLAND 30 5 5 20 24:53 20

D. S.