Nogometaši Reala so stadion v Valencii zapustili sklonjenih glav. Foto: Reuters Slavje Levanteja po golu za izenačenje. Foto: Reuters Kapetan Reala Sergio Ramos ni skrival slabe volje. Foto: Reuters Isco je vstopil v igro v 66. minuti, v 81. minuti pa je dosegel drugi gol za Real. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je igro zapustil takoj po drugem golu Reala, a zmage so se Madridčani veselili prehitro. Foto: Reuters

Črni niz se nadaljuje, Real le remiziral z Levantejem

Zaostanek za Barcelono - 18 točk

3. februar 2018 ob 22:19

Valencia - MMC RTV SLO

Real Madrid je v 22. krogu španskega nogometnega prvenstva doživel nov udarec, saj je le remiziral z ekipo s samega dna lestvice, Levantejem (2:2).

Če je še prejšnji krog v La ligi kazal, da se Real pobira iz krize, saj so v derbiju visoko s 4:1 odpravili Valencio, pa je drugi prvoligaš iz Valencie, ki je pri samem repu lestvice, povzročil spet slabo voljo pri varovancih Zinedina Zidana.

Ti so hitro povedli in videti je bilo, da zmaga ni pod vprašajem. Iz kota je podal Toni Kroos, na pravem mestu pa je bil Sergio Ramos, ki je z glavo meril v spodnji levi kot (0:1). Levante je izenačil pred odhodom na odmor, po natančni dolgi podaji se je sam pred Keylorjem Navasom znašel Jose Morales, ki je nastreljal vratarja nasprotne ekipe, a na nesrečo Reala se je žoga odbila do Emmanuela Boatenga, ki je močno streljal iz prve v desni spodnji kot, Navas in obramba Reala sta bila tokrat nemočna (1:1).

Real je v drugem polčasu krenil silovito, žogo je imel ves čas v svoji posesti, priložnosti so se vrstile, a šele v 81. minuti je padel gol. Karim Benzema je v kazenskem prostoru našel Isca, rezervist je žogo zabil v levo stran.

In ko je bilo videti, da je Real le osvojil zmago, pa je na prizorišče stopil Giampaolo Pazzini, ki se veseli prvega gola v dresu Levanteja. 33-letni italijanski nogometaš, ki je sprejel lepo podajo Jasona, je žogo poslal v desni spodnji kot.

Luka Modrić je bil v samih izdihljajih tekme najvišji v kazenskem prostoru, a strel z glavo je poslal prek vrat Levanteja in slavje v Valencii se je lahko začelo.

Real za Barcelono zaostaja 18 točk.

ŠPANSKO PRVENSTVO

22. KROG

LEVANTE - REAL MADRID 2:2 (1:1)

Boateng 42., Pazzini 89.; Ramos 11., Isco 81.

REAL SOCIEDAD - DEPORTIVO 5:0 (1:0)

Jose 33., Illarramendi 62., 89., Canales 75., Elustondo 83.



EIBAR - SEVILLA 5:1 (3:1)

Kike 1., Orellana 17., 61., Ramis 32., Arbilla 83.; Sarabia 21./11-m



BETIS - VILLARREAL 2:1 (1:0)

Moron 45., 65.; Bacca 80./11-m

RK: Bonera 31./Villarreal



ALAVES - CELTA VIGO 2:1 (2:0)

Alfonso 4., El Haddadi 18.; Aspas 91.

Nedelja ob 12.00:

GETAFE - LEGANES



Ob 16.15:

ESPANYOL - BARCELONA



Ob 18.30:

GIRONA - ATHLETIC BILBAO



Ob 20.45:

ATLETICO MADRID - VALENCIA (Oblak)



Ponedeljek ob 21.00:

LAS PALMAS - MALAGA

Lestvica: BARCELONA 21 18 3 0 59:10 57 ATLETICO MADRID 21 13 7 1 32:9 46 VALENCIA 21 12 4 5 42:25 40 REAL MADRID 21 11 6 4 45:21 39 VILLARREAL 22 11 4 7 33:26 37 SEVILLA 22 10 3 9 28:34 33 EIBAR 22 9 5 8 31:34 32 CELTA VIGO 22 9 4 9 39:32 31 REAL BETIS 22 9 3 10 37:45 30 GETAFE 21 7 7 7 26:21 28 GIRONA 21 7 7 7 29:29 28 LEGANES 20 8 4 8 20:21 28 ATHLETIC BILBAO 21 6 9 6 24:23 27 REAL SOCIEDAD 22 7 5 10 41:40 26 ESPANYOL 21 6 6 9 18:28 24 ALAVES 22 7 1 14 19:32 22 LEVANTE 22 3 11 8 20:32 20 DEPORTIVO 22 4 5 13 24:51 17 LAS PALMAS 21 4 2 15 16:50 14 MALAGA 21 3 4 14 14:34 13

D. S.