Dalić bo vodil Hrvaško v dodatnih kvalifikacijah

Jutri žreb dodatnih kvalifikacij

16. oktober 2017 ob 18:26

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zlatko Dalić bo vodil hrvaško nogometno reprezentanco tudi v naslednjih dveh dodatnih kvalifikacijskih tekmah za nastop na svetovnem prvenstvu 2018, so odločili odgovorni pri Hrvaški nogometni zvezi.

Če se bo Hrvaška udeležila prvenstva, se bodo z Dalićem pogovarjali o nadaljevanju sodelovanja.

Dalić je prevzel vodenje hrvaške reprezentance dva dni pred zadnjo tekmo kvalifikacij za prvenstvo v Rusiji, potem ko so zaradi vrste slabih rezultatov odstavili njegovega predhodnika Anteja Čačića.

Hrvaška je s 50-letnim Dalićem prejšnji ponedeljek v Kijevu premagala Ukrajino, si zagotovila 2. mesto v svoji skupini in s tem dodatne kvalifikacije.

Žrebanje štirih parov za dodatne kvalifikacije bo v torek, 17. oktobra, ko bo Hrvaška med nosilci skupaj s Švico, Italijo in Dansko. Morebitni nasprotniki nosilcem so Švedska, Grčija, Severna Irska in Irska.

