David Silva Cityju zvestobo obljubil do leta 2020

S sinjemodrimi dvakrat angleški prvak

30. november 2017 ob 17:11

Manchester - MMC RTV SLO, STA

Španski vezist David Silva je podaljšal pogodbo z Manchester Cityjem za eno leto oziroma do leta 2020, so sporočili iz vodstva angleškega prvoligaša.

31-letni nogometaš brani barve sinjemodrih od leta 2010. "Zelo sem vesel, da sem podaljšal sodelovanje s klubom. Zelo sem ponosen na to, kar sem v zadnjih sedmih letih in pol dosegel tukaj, zdaj s Pepom (Guardiolo; op. p.) v glavni vlogi. Smo v položaju, da si v tej in prihodnjih sezonah lahko priborimo nove lovorike," je med drugim povedal vezist s Kanarskih otokov.

Silva je v Manchester City prestopil iz Valencie in se s klubom veselil dveh naslovov prvaka, dveh naslovov v ligaškem pokalu in enega v pokalu FA. Silva je bil tudi zelo uspešen v dresu španske reprezentance, za katero je na 118 tekmah dosegel 35 golov, in se veselil naslovov evropskih prvakov leta 2008 in 2012 ter naslova svetovnih prvakov 2010.

