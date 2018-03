"Dinozavri" Bundeslige znova menjali trenerja - Titz bo skušal zagotoviti obstanek

V zadnjih desetih letih se je zamenjalo 16 trenerjev

12. marec 2018 ob 19:30

Hamburg - MMC RTV SLO

Bernd Hollerbach je le sedem tednov zdržal na klopi Hamburga, ki mu grozi, da se bo prvič v zgodovini poslovil od Bundeslige. Do konca sezone bo ekipo vodil Christian Titz, ki je do zdaj skrbel za ekipo do 21 let.

HSV je pod vodstvom Hollerbacha na zadnjih sedmih tekmah osvojil le tri od možnih 21 točk, zanj pa je bil usoden poraz proti Bayernu z 0:6. Titz bo že 16. trener "dinozavrov Bundeslige" v zadnjih desetih letih! Prejšnji četrtek sta bila odpuščena tudi predsednik upravnega odbora Heribert Bruchhagen in športni direktor Jens Todt.

Ekipa iz Hamburga je ena najslovitejših nemških zasedb. Šestkrat je osvojila prvenstveno in trikrat pokalno lovoriko, največji uspeh pa je seveda evropski naslov leta 1983, ko je v finalu odločil legendarni Felix Magath. V sezoni 1976/77 je HSV osvojil Pokal pokalnih zmagovalcev.

Hamburger SV je trenutno na predzadnjem mestu Bundeslige in zaostaja sedem točk za 16. mestom, ki vodi v dodatne kvalifikacije. Do konca je še osem krogov. V soboto na Volksparstadion prihaja berlinska Hertha.

A. G.