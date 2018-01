Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Espanyola se veselijo prestižne zmage. Na Camp Nouu jih čaka zelo težka naloga naslednji teden. Foto: EPA Lionel Messi je zapravil najstrožjo kazen. Foto: EPA Dodaj v

Espanyol dobil katalonski derbi, Atletico v težavah

Chelsea končal podaljšek z deveterico in napredoval po 11-m

17. januar 2018 ob 23:49

Barcelona,London - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi četrtfinala španskega kraljevega pokala je Espanyol premagal Barcelono z 1:0. Atletico je izgubil proti Sevilli z 1:2 in čaka ga izjemno težka naloga naslednji teden.

Barcelona, ki je še brez poraza po polovici španskega prvenstva, je imela po uri igre na voljo najstrožjo kazen, potem ko je Esteban Granero naredil prekršek v kazenskem prostoru. Vratar Diego Lopez je obranil strel Lionela Messija v desni spodnji kot.

Kazen za vse neizkoriščene priložnosti je prišla dve minuti pred koncem, ko je Oscar Melendo zadel z levico iz 12 metrov po lepi podaji Marca Navarra z desne strani.

Atletico je na stadionu Wanda Metropolitano povedel v 73. minuti, ko je bil natančen Diego Costa. Vratar gostiteljev Miguel Angel Moya je zelo slabo posredoval deset minut pred koncem. Jesus Navas je z desne strani podal pred vrata, Moya pa je žogo skušal izbiti, a jo je poslal v lastno mrežo. Odločitev je padla v 88. minuti, ko je Wissam Ben Yedder našel Joaquina Correo, ki je poskrbel za veliko zmago Seville. Jan Oblak ni bil v kadru Ateltica.

Chelsea končal podaljšek z deveterico in napredoval po 11-m

Zelo napeto je bilo tudi v Pokalu FA. Chelsea je šele po streljanju enajstmetrovk izločil Nowich. Drugoligaš je na prvi tekmi pred enjastimi dnevi na domačem igrišču prišel do remija brez golov. Na Stamford Bridgeu so angleški prvaki povedli v 55. minuti, ko je Michy Batshuayi zadel iz bližine po podaji Brazilca Kenedyja z leve strani. V zadnji akciji rednega dela je Timm Klose podal pred vrata, Jamal Lewis pa je z glavo izsilil podaljšek. Sodnik Graham Scott je v 117. minuti izključil Pedra zaradi spotikanja, v 121. minuti pa še Alvara Morato zaradi simuliranja v kazenskem prostoru in dolgega jezika po prvem rumenem kartonu.

Pri strelih z bele točke je Willy Caballero odbil slab strel Nelsona Oliveire v prvi seriji. Willian, David Luiz, Cesar Azpilicueta, N'Golo Kante in Eden Hazard so bili natančni in Chelsea bo v 4. krogu gostil Newcastle.

Španski kraljevi pokal, četrtfinale, prve tekme:

ATLETICO MADRID - SEVILLA 1:2 (0:0)

Diego Costa 73.; Moya 80./ag, J. Correa 88.

Oblak ni bil v kadru Atletica.



VALENCIA - ALAVES 2:1 (0:0)

Guedes 73., Rodrigo 82.; Sobrino 66.

RK: Dieguez 77./Alaves



ESPANYOL - BARCELONA 1:0 (0:0)

Melendo 88.

Messi (Barcelona) je v 61. minuti zapravil 11-m.



Četrtek ob 21.30:

LEGANES - REAL MADRID

Povratne tekme bodo od 23. do 25. januarja.





Angleški Pokal FA, ponovljene tekme:

LEICESTER - Fleetwood Town 2:0 (1:0)

Mansfield Town - CARDIFF 1:4 (1:1)

SHEFFIELD WEDNESDAY - Carlisle 2:0 (1:0)



WEST HAM - Shrewsbury Town * 1:0 (0:0)

* - po podaljšku

READING - Stevenage 3:0 (2:0)



SWANSEA - Wolverhampton 2:1 (1:0)



WIGAN - Bournemouth 3:0 (1:0)

CHELSEA - Norwich ** 6:5, 1:1 (0:0)

Batshuayi 55.; Lewis 94.

RK: Pedro 117., Morata 121.

** - po streljanju 11-m

4. krog, petek, 26. januarja, ob 20.55:

YEOVIL TOWN - MANCHESTER UNITED



Sobota, 27. januarja, ob 13.30:

PETERBOROUGH - LEICESTER



Ob 16.00:

HUDDERSFIELD - BIRMINGHAM

HULL CITY - NOTTINGHAM FOREST

MIDDLESBROUGH - BRIGHTON

MILLWALL - ROCHDALE

MILTON KEYNES DONS - COVENTRY

NOTTS COUNTY - SWANSEA

SHEFFIELD UNITED - PRESTON NORTH END

SOUTHAMPTON - WATFORD

SHEFFIELD WEDNESDAY - READING

WIGAN - WEST HAM

Ob 18.30:

NEWPORT COUNTY - TOTTENHAM



Ob 20.45:

LIVERPOOL - WEST BROMWICH



Nedelja, 28. januarja, ob 14.30:

CHELSEA - NEWCASTLE



Ob 17.00:

CARDIFF - MAN. CITY

A. G.