Maribor svojo priložnost vidi v večji agresivnosti in prekinitvah

Tekma v četrtek ob 20.15

15. avgust 2018 ob 16:54

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Trener Maribora Darko Milanič in njegovi varovanci odštevajo ure do povratne tekme 3. predkroga Evropske lige proti Rangersu iz Glasgowa. V Ljudskem vrtu bodo morali Štajerci nadoknaditi dva zadetka zaostanka.

Na prvem srečanju na Ibrox Parku je bilo prejšnji četrtek 3:1 za Škote. "Kar vidim pri fantih je, da komaj čakajo tekmo. Moramo prebiti njihov prvi blok, če nas bodo visoko napadli, potem imamo vse možnosti in kakovost za uspeh, saj znamo dobro odigrati v medprostoru. Če se bodo zaprli in nam stisnili vezne igralce, bomo morali priložnosti iskati preko bokov. Nimajo veliko visokih igralcev, a imajo izredno hitre, zato bomo morali zelo paziti tudi na morebitne protinapade. Potrebna bo zelo raznovrstna igra," je na novinarski konferenci pred tekmo razmišljal Milanič.

"Odigrati moramo tekmo s čim manj napakami v obrambi, v napadu pa moramo poskušati biti razigrani kot proti Gorici. V Glasgowu smo tudi mi imeli svoje priložnosti. V tekmo moramo iti neobremenjeni in vedeti, da lahko naredimo dober izid," je dodal napadalec Jasmin Mešanović.

Milanič: V Glasgowu smo bili preveč popustljivi

V domačem taboru poudarjajo, da morajo popraviti borbenost v neposrednih medsebojnih dvobojih ena na ena, kar je v Glasgowu manjkalo. "Bili smo preveč popustljivi in tekmec je dobil energijo. Jasno je, da si oni želijo duel, zelo agresivni pa so tudi tudi brez žoge. Na Škotskem smo imeli predolgo težave z njihovo agresivnostjo, a smo v prvem polčasu prikazali veliko kombinatorike, kar nekajkrat smo prišli v nevaren položaj in imeli dobre zaključke," pravi Milanič in kot eno izmed prednosti Maribora navaja nevarno igro ob prekinitvah: "Treba bo veliko napadati za kote in prekrške okrog njihovega kazenskega prostora."



Milanič še opozarja, da mora Maribor izkoristiti prostor, ki ga Rangers pušča ob pritisku in prav temu elementu so bili posvečeni zadnji treningi: "Fantje morajo verjeti, da bo prostor, saj smo ga imeli tudi v Glasgowu. Tam je imel Rangers veliko pomoč s tribun, malo smo pomagali sami, ko smo jim prepustili preveč iniciative in tudi to moramo spremeniti. Tekmec je kakovosten, ima hitrost in je nevaren v protinapadih, goji tudi igro, ki je zelo direktna na gol. Mi bomo morali napadati, kar se da tudi tako, da moštvo ni nikoli odprto."

Pri Mariboru še vedno manjkata poškodovana Martin Milec in Aleksander Rajčević, drugi so pripravljeni za tekmo. Trener računa tudi na izdatno podporo s tribun. V klubu pozivajo navijače, naj izkoristijo brezplačen mestni avtobusni prevoz po 17. uri za imetnike vstopnic. Sodnik bo Belgijec Jonathan Lardot.



3. predkrog, povratna tekma

Četrtek ob 20.15:

MARIBOR - RANGERS 1:3



Sodnik: Jonathan Lardot (Belgija)

V odebeljenem tisku je izid prve tekme.

