Mariborčani iz Gruzije z občutkom, da bi lahko iztržili več

Odmevi po tekmi Čihura – Maribor 0:0

27. julij 2018 ob 08:14

Tbilisi - MMC RTV SLO

"Moramo biti zelo dobri, da bi jih premagali," je po prvi tekmi 2. predkroga Evropske lige proti Čihuri (0:0) dejal trener Maribora Darko Milanič.

Mariborčani so imeli v četrtek kar nekaj izjemnih priložnosti za zadetek, ki so ostale neizkoriščene. Dino Hotić je zapravil skoraj nemogoče, Marcosu Tavaresu je bosanski vratar Amir Hamzić strel odbil v vratnico, v izdihljajih obračuna je Hamzić zmago vijoličastih preprečil še po strelu rezervista Jasmina Mešanovića.

"Težko se je spomniti tekme evropskega pokala, v kateri bi imeli toliko izrazitih priložnosti. To niso bile možnosti, ampak prave priložnosti, ko smo bili res nevarni. Morali bi jih bolje izkoristiti in priti do boljšega izhodišča. Po drugi strani pa je res, da nam je ta 2. polčas, ko smo bili slabši in nas je nasprotnik več ogrožal, veliko opozorilo," je za uradno klubsko stran Maribora dejal trener Darko Milanič.

Vročina je terjala svoj davek

Tekma v Tbilisiju je bila sicer zelo dinamična, (pol)priložnosti so se na obeh straneh vrstile druga za drugo, Mariborčani so bili v prvem polčasu precej boljši nasprotnik. "Zelo sem zadovoljen, kako smo odigrali prvi polčas. Imeli smo nadzor nad igro in si ustvarjali priložnosti iz protinapadov, lepo smo kombinirali. Nasprotnik v trenutkih posesti ni uspel biti nevaren," je pojasnil Milanič in priznal, da je Čihura v nadaljevanju zaigrala precej bolje: "Dogovor je bil, da nadaljujemo tako, vendar se nam je zgodilo, da so nas začeli loviti v protinapade. S tem so dobili energijo, večji del drugega polčasa ni bil dober z naše strani, a smo kljub temu prišli do novih priložnosti. Oni so zavlačevali, padali po tleh, moramo pa priznati, da je ta vročina tudi nas izčrpala in smo bili v končnici tudi zelo utrujeni."

Gruzijci prevečkrat igrali ena na ena

Milanič je s sodelavci svoje varovance dobro pripravil na obračun 2. predkroga z gruzijskim prvoligašem, v Ljudskem vrtu bodo slovenski podprvaki skušali izkoristiti slabosti nasprotnika, ki so jih dodatno spoznali v Tbilisiju. "Spoznali smo jih in se prepričali, da je bil naš načrt pravi, vendar ga žal v drugem polčasu nimo več uspeli uresničiti. Ne smeš jim pustiti globino, da igrajo prevečkrat ena na ena, kajti tukaj so zelo močni – in prav to se je zgodilo. Nismo se dovolj hitro postavili v cono, pri izhodih iz obrambe smo imeli preveč napak pri podajah in to bomo morali popraviti. Partizani je bil zelo organiziran, a ni imel takšne kakovosti. Moramo biti zelo dobri, da bi jih premagali," je še poudaril Primorec.

Povratna tekma 2. predkroga Evropske lige bo 2. avgusta v Ljudskem vrtu. Zmagovalec obračuna se bo v 3. predkrogu pomeril z boljšim iz para Osijek – Glasgow Rangers, ki jih vodi nekdanji kapetan Liverpoola Steven Gerrard. Po prvi tekmi vodijo Škoti (0:1).

M. L.