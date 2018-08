Mešanović vnesel svež veter; Rožman obžaloval nesrečen poraz

Polovična uspešnost slovenskih ekip v 2. predkrogu Evropske lige

3. avgust 2018 ob 11:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

"V celoti gledano super tekma, tako kot navijači smo uživali," je bil po zmagi nad Čihuro zadovoljen Darko Milanič, ki je pohvalil tudi prispevek Jasmina Mešanovića.

Marsikdo je pričakoval, da bo imel Maribor v 2. krogu kvalifikacij za Evropsko ligo lažje delo z gruzijsko ekipo. Na prvi tekmi ni bilo zadetkov, na povratni v Ljudskem vrtu (pred skoraj 8.000 gledalci) pa je Maribor na koncu z zadetkoma Luke Zahovića in Marcosa Tavaresa z 2:0 le strl žilave in borbene tekmece.

"V celoti gledano super tekma. Res je bilo do konca tudi nekaj nervoze, a smo tako kot navijači uživali v tekmi. Nasprotnik je fizično zelo padel, na to smo tudi malce upali. Z Mešanovićem smo imeli dodatno moč, na tem položaju vnese svež veter. To se je dogajalo že v pomladanskem delu sezone. z njegovo predstavo sem zelo zadovoljen," je komentiral trener Maribora.

Mešanović je v 75. minuti zamenjal Bajdeta in bil izjemno razpoložen, Tavaresu je pripravil tudi zadetek za 2:0.

O turškem sodniku se na koncu niti ni več veliko govorilo, vsekakor pa je v 55. minuti sumljivo razveljavil zadetek Saša Ivkovića. "Vprašal sem, kaj se je zgodilo pri tistem razveljavljenem zadetku, a mi niti fantje niso znali povedati," pravi Milanič.

Maribor, ki ga je danes tudi uradno okrepil Denis Klinar, v naslednjem krogu čaka Glasgow. Prva tekma bo na Škotskem. "Doslej smo bili uspešni v dvobojih s škotskimi predstavniki. Dobro se bo treba pripraviti. Okrepili so se, spremenili kader. Poskušajo biti boljši kot lani, narediti nekaj odmevnejšega. To bo velik izziv za nas, toda takšne tekme znamo igrati."

Crusaders poskušal s provokacijo

Olimpija je zanesljivo ubranila prednost s prve tekme (1:5) in na povratni tekmi remizirala s severnoirskim prvakom Crusadersom (1:1). "Imeli smo dober rezultat že s prve tekme in je bilo lažje. Dobro smo odigrali, hitro povedli, smo pa dobili prepoceni gol. Tega si ne smemo dovoliti. Pomembno je, da ni bilo poškodb ali kartonov. Hoteli so nas sicer sprovocirali, drugega niso mogli, ker so veliko slabši nasprotnik," je povedal kapetan Branko Ilić.

V 3. predkrogu bo Olimpija igrala proti finskemu prvaku HJK Helsinki. Prva tekma bo v četrtek v Stožicah.

Rožman: Bili so na kolenih, a zadeli iz obupa

Če smo za Rudar pričakovali, da proti Steaui ne bo imel pravih možnosti, pa so precej nesrečno izpadli nogometaši Domžal. Ruska Ufa je namreč z zadetkom Bojana Jokića v 87. minuti izenačila na 1:1 in se zaradi doseženega zadetka v gosteh (na prvi tekmi je bilo 0:0) uvrstila v naslednji krog.

"Ne vem, zakaj danes nismo bili nagrajeni. Bilo smo vrhunski v vseh segmentih igre in igrali tako, kot smo načrtovali. Bili so na kolenih, mi pa blizu drugemu golu. Nato je Ufa zadela iz neizdelanega položaja. Iz obupa. Mislim, da v naslednji krog ne napreduje boljša ekipa," je bil žalosten trener Domžal Simon Rožman.

Ufa si je zagotovila sploh prvo napredovanje v zgodovini evropskih tekmovanj. Junak je bil slovenski reprezentant Bojan Jokić, ki je dosegel peti gol v članski karieri: "Vedeli smo, da potrebujemo gol za napredovanje. Domžale doma vedno igrajo napadalno in so neugoden nasprotnik, kar so dokazali že v Ufi. Res je, da nimamo toliko evropskih izkušenj in zato je bilo danes težko. Velika stvar za naš klub je, da smo napredovali."

T. O.