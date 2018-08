Zahović načel borbeno Čihuro, Tavares potrdil napredovanje

Na prvi tekmi ni bilo zadetkov

2. avgust 2018 ob 20:03,

zadnji poseg: 2. avgust 2018 ob 22:25

Maribor - MMC RTV SLO

Precej drame so nogometaši Maribora "privoščili" svojim navijačem, a na koncu so se z zmago nad Čihuro z 2:0 dokaj suvereno prebili v 3. predkrog Evropske lige.

Po 70 minutah neučinkovite igre se je le odprlo, zadel je Luka Zahović. Čihura je bila po dobljenem golu kot ranjena zver in je kar nekajkrat nevarno zagrozila, v sodnikovem dodatku pa je Marcos Tavares le odpravil dvome o zmagovalcu. Pred tednom dni je bilo v Tbilisiju 0:0. Izbrance Darka Milaniča v primeru uspeha čaka zmagovalec dvoboja Osijek - Rangers, na prvi tekmi so bili na Hrvaškem z 1:0 boljši Škoti.

Šuler žogo poslal čez gol

V prvem polčasu je bil Maribor neučinkovit, terenske premoči (56:44) in nekaj resnih priložnosti ni unovčil. V 10. minuti je Zahović pritekel na desni strani, podal v sredino, kjer se je pred gol sprehodil Tavares, vendar z levico ni dobro zadel žoge. V 17. minuti je vratar Dino Hamzić "poletel" v prazno, Tavares je prišel do žoge in poslal nevarno žogo pred gol, toda Bajde in Šuler kot da se nista mogla dogovoriti, kdo bi streljal in nazadnje je Šuler žogo poslal čez gol.

Hamzić ukrotil rafale, sodnik razveljavil gol

Po polovici polčasa je sledila serija mariborskih strelov od daleč. V 26. minuti je najprej poskusil Hotić, ki je meril premalo močno. Nato sta lepo sprožila Bajde in Dervišević, Hamzić pa se je obakrat izkazal. Po desetih minutah drugega polčasa se je le zatresla mreža gruzijske ekipe, toda turški sodnik Halil Umut Meler je zadetek razveljavil. S kota je streljal Dervišević, z glavo je dobro meril Ivkovič, sodnik Meler pa je na začudenje vseh dosodil prekršek nad vratarjem Hamzićem.

Po golu se je igra razživela, prečka Derviševića

Ko je navijačem že začelo zmanjkovati potrpljenja, je Mariboru naposled uspelo. Aleks Pihler je dobil skok, Dervišević je podal Tavaresu, ki je duhovito podaljšal do Luke Zahovića, mariborski napadalec pa takšne priložnosti ne zapravlja. Veliko olajšanje v Ljudskem vrtu, toda kaj, ko je Čihura po dobljenem zadetku takoj zapretila in dvakrat je bilo zelo vroče pred vrati Jasmina Handanovića. Obakrat je bil premalo zbran Mišiko Sardališvili. V 83. minuti je Amir Dervišević sprožil sijajen z dvajsetih metrov in stresel prečko.

Mešanović zelo razpoložen

Bolj kot se je tekma bližalo koncu, bolj je bilo dramatično. Za trenutek je zastalo srce domačim navijačem, saj bi lahko turški sodnik dosodil igranje z roko v kazenskem prostoru. Maribor je imel nato po zaslugi Jasmina Mešanovića zaključno žogo, toda Hotić in Zahović nista bila natančna. V 88. minuti je bilo spet vroče pred vrati Maribora, Bukhaidze se je takoj po vstopu v igro znašel sam pred Handanovićem, ki pa je bil dovolj hiter, da je preprečil izenačenje. Ob izteku rednega dela je Mešanović pripravil novo obetavno akcijo, Tavares je podaljšal rezervistu Daretu Vršiću, ki pa v kazenskem prostoru ni bil natančen.

Kapetan potrdil napredovanje

Dramatične minute so se nadaljevale, kmalu je po podaji Vršiča z glavo poskušal Cretu, odrešitev pa je prišla v zadnjih sekundah tekme. Mešanović se je po protinapadu znašel sam pred Hamzićem, vendar se ni odločil za strel, ampak je podal kapetanu Tavaresu, ki je zanesljivo potrdil napredovanje slovenskih podprvakov v 3. predkrog Evropske lige.

EVROPSKA LIGA, 2. PREDKROG, povratna tekma:

MARIBOR - ČIHURA (GRU) (prva tekma: 0:0)

2:0 (0:0)

Zahovič 70., Mešanović 94.

Maribor: Handanović, Pihler, Šuler, Ivković, Viler, Vrhovec, Dervišević, Bajde (75./Mešanović), Hotić (89./Vršič), Tavares, Zahović (87./Cretu).

Čihura: Hamzić, Čikvaidze (81./Čiklaidze), Mirtshulava, Maisašvili, Čieteišvili, Kahabrišvili (66./Megrelišvili), Kakubava (87./Bukhaidze), Markozašvili, Bugridze, Gabedava, Sardališvili.

Sodnik: Halil Umut Meler (Turčija)

Ob 20.30:

DOMŽALE - UFA (RUS) (0:0)

STEAUA - RUDAR VELENJE (2:0)

Ob 21.00:

CRUSADERS (S. IRS) - OLIMPIJA (1:5)

T. O.