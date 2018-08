"Mogoče smešno zveni, a dela proti Crusadersu še nismo opravili"

Ljubljančani v Belfastu branijo prednost 5:1

1. avgust 2018 ob 14:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Olimpije so dan pred odhodom v Belfast ostali brez trenerja Ilije Stolice, kar je ob srednem jutranjem poletu vidno vplivalo na izjave in vedenje Ljubljančanov, ki na Severnem Irskem potrjujejo napredovanje v 3. predkrog Evropske lige.

Na letališču Jožeta Pučnika je bilo čutiti nesproščenost zaradi zadnjih dogodkov v klubu, hkrati pa so močno zaostrili komunikacijski protokol, saj so odpovedali napovedani medijski termin za vse, na katerem naj bi bili na voljo predsednik Milan Mandarić, začasni trener Aleksandar Linta in vsi igralci. Na brniškem letališču je bil na voljo za izjavo le kapetan Branko Ilić, v večernih urah pa bodo v Belfastu priredili še novinarsko konferenco, kjer bosta prisotna Linta in Rok Kronaveter, glavni kamen spotike med odpuščenim Ilijo Stolico in predsednikom kluba Mandarićem (v Belfast bo poletel na dan tekme).

Umetna trava, ki je niso vajeni

"Mogoče bo smešno zvenelo, a svojega dela proti Crusadersu še nismo opravili v celoti. Res je, da smo na prvi tekmi visoko zmagali s 5:1 in da vsi pravijo, da igramo proti amaterjem ali polprofesionalcem, a tako razmišljanje moramo odmisliti in zaigrati na vso moč. Vemo, da nas v Belfastu čaka tekma na umetni travi, ki je nismo vajeni. Igrati moramo maksimalno zbrano in gremo na zmago," je dejal kapetan Ilić, ki se po odstavitvi – to velja tudi za njegove soigralce – ni srečal s Stolico.

Ravno Ilić je bil na preteklih tekmah, ko so z izjemo Crusaders (5:1) kar na štirih tekmah ostali brez doseženega gola, redni recenzent, ki je znal jasno analizirati težave v igri slovenskih prvakov. Vseeno spretni govorec priznava, da še zdaleč ni lahko biti kapetan in glavni medijski sogovornik, ko je prišlo pri Olimpiji že do osme trenerske menjave v triletni Mandarićevi eri.

Na obzorju poraženec belorusko-finskega dvoboja

"V tem trenutku to ni lahko opravilo. Dobro je, da imam za seboj določene izkušnje, čeprav v prejšnjih klubih nisem nosil kapetanskega traku. Celotno dogajanje v ekipi skušam s svojimi soigralci prenašati na najboljši možni način, a verjemite, da nam ni lahko," je dejal steber ljubljanske obrambe Ilić in osvetlil trenersko šokterapijo še s stališča nogometašev: "Zamenjava trenerja je določen šok za vse igralce, nihče od nas tega ni pričakoval. Po tej zamenjavi smo v slačilnici že opravili pogovor, skušali bomo razmišljati pozitivno in se osredotočiti na naslednje preizkušnje in upam, da nam bo to tudi uspelo."

V primeru pričakovanega napredovanja v 3. predkrog Evropske lige Olimpijo na tako imenovani poti prvakov čaka soočenje s poražencem dvoboja 2. predkroga Lige prvakov med Bate Borisovom in HJK-jem Helsinki. Na prvi tekmi v Belorusiji je bilo 0:0, povratna tekma v finski prestolnici pa bo odigrana v sredo zvečer.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratne tekme

Četrtek ob 20.15:

MARIBOR - ČIHURA (GRU) - 0:0

Ob 20.30:

DOMŽALE - UFA (RUS) - 0:0

STEAUA - RUDAR VELENJE - 2:0

Ob 21.00:

CRUSADERS (S. IRS) - OLIMPIJA - 1:5

V oddebeljenem tisku izidi prvih tekem.

To. G.