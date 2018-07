Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Trener ljubljanske Olimpije Ilija Stolica se je na novinarski konferenci po tekmi izmikal vprašanjem o Roku Kronavetru, ki za obračun s Crusaders ni bil uvrščen niti na klop za rezervne nogometaše. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. Ampak, seveda, mi smo igralci Olimpije, nihče nam nikoli ne dá dosti časa. Vidite tudi, da nas nekateri navijači spodbujajo, nekateri pač ne. Mi s tem moramo živeti. Svoje delo bomo opravljali pošteno še naprej, skupaj smo v dobrem in v slabem. Naredili bomo vse, da bomo naše navijače in gledalce zadovoljili. Branko Ilić, kapetan Olimpije Navijači Olimpije so končno dočakali prvi zadetek svojih ljubljencev v letošnji sezoni. Dosegel ga je Kingsley Boateng. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. VIDEO Olimpijina petarda severn... Sorodne novice Končno šov Olimpije: kombinatorna igra in pet golov Dodaj v

Stolica se je izmikal vprašanju o Kronavetru

Odmevi po tekmi Olimpija Ljubljana – Crusaders 5:1

27. julij 2018 ob 09:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Nekateri navijači nas spodbujajo, nekateri ne. Mi moramo s tem živeti. Svoje delo bomo opravljali pošteno še naprej," je po četrtkovi zmagi nad Crusaders (5:1) dejal kapetan Olimpije Branko Ilić.

V četrtek zvečer so nogometaši Olimpije vendarle razveselili svoje navijače. Po slabem uvodu v novo sezono domačega prvenstva, ko so v 1. krogu v gosteh klonili pred Gorico (2:0), predtem pa tudi izpadli iz kvalifikacij za Ligo prvakov proti Qarabagu, so tokrat z visoko zmago odpravili sicer sila povprečen Crusaders.

Severnoirski prvoligaš ni bil dostojen nasprotnik ljubljanskemu kolektivu. V prvem polčasu je še držal stik s slovenskimi državnimi prvaki, ki pa so nato v nadaljevanju prestavili v višjo prestavo in zmagali s 5:1. To je bila sicer tudi prva evropska zmaga Olimpije v Stožicah po juliju 2013, ko je s 3:1 ugnala Žilino.

Stolica odgovarjal diplomatsko

Trener zeleno-belih Ilija Stolica je za obračun v Stožicah znova malce premešal začetno enajsterico, Rok Kronaveter si je tekmo – presenetljivo – ogledal na tribunah, na klopi za rezervne igralce sta obsedela Stefan Savić in Andres Vombergar. Trenerjeve odločitve so zavite v tančico skrivnosti, saj srbski strateg iz Zemuna na novinarski konferenci po tekmi ni razkril veliko, vprašanjem sedme sile se je izmikal z diplomatskimi odgovori. "V nogometu so določene odločitve, ki so izbira trenerja. Mislim, da bi bilo prav, če bi se posvetili pozitivnim temam," je dejal 40-letnik, ki je na trenerskem stolčku nasledil izjemno uspešnega Igorja Bišćana. O posameznikih ni želel govoriti, dodal je, da lahko svojim varovancem za predstavo le čestita: "Za najvišjo evropsko zmago v zgodovini Olimpije bi rad čestital vsem v klubu, navijačem in fantom. To je fantastično, zmaga je prišla ob pravem trenutku. Posvetil bi jo navijačem in tudi svojemu prijatelju, ki danes praznuje rojstni dan."

Črnic: Pomembno je, da je kdo zadel

Ljubljanski kolektiv je potreboval kar 300 minut, da je v letošnji sezoni vendarle zatresel mrežo, Olimpija pred obračunom s Crusaders ni zadela na zadnjih štirih evropskih tekmah. Tokrat se ji je vendarle odprlo. Najprej je v prvem polčasu zadel Kingsley Boateng, nato je s prekrasnim zadetkom vodstvo podvojil Matic Črnic. Boateng je v 68. minuti zadel še drugič in postal prvi igralec Olimpije, ki je po Vincenteju (leta 2012) zadel dvakrat na evropski tekmi. Sedem minut pozneje je drugi zadetek dosegel še Črnic, do zadnjega sodnikovega žvižga se je med strelce vpisal še Haris Kadrić. "Kot sem poudarjal že pred tednom dni, pomembno je le to, da bo nekdo zadel in se nam bo nato le odprlo. Točno to se je zgodilo. Veseli smo te zmage," je dejal Črnic, ki je Olimpijo pred začetkom letošnje sezone okrepil iz vrst Rijeke.

Ilić: Skupaj smo v dobrem in v slabem

Zmage je bil vesel tudi kapetan ekipe Branko Ilić, ki se zaveda, kako težko bo letos zeleno-belim po osvojeni dvojni kroni v prejšnji sezoni. "Vidi se, da uigravamo nekaj novega in da ni lahko. Potrebujemo še nekaj časa. Ampak, seveda, mi smo igralci Olimpije, nihče nam nikoli ne dá dosti časa. Vidite tudi, da nas nekateri navijači spodbujajo, nekateri pač ne. Mi s tem moramo živeti. Svoje delo bomo opravljali pošteno še naprej, skupaj smo v dobrem in v slabem. Naredili bomo vse, da bomo naše navijače in gledalce zadovoljili," je povedal 35-letni branilec.

Nasprotnik zmagovalca tega obračuna bo v 3. predkrogu poraženec iz para Bate Borisov – Helsinki. Kluba sta v sredo odigrala kvalifikacijsko tekmo za Ligo prvakov v Belorusiji, končala se je brez zmagovalca (0:0).



