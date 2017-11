Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Matjaž Kek ne more biti zadovoljen s predstavami svojih varovancev v letošnji sezoni. Foto: Reuters Dodaj v

Evropska liga: Rijeka - Austria Dunaj 0:0

Arsenal bo gostil Crveno zvezdo

2. november 2017 ob 19:00

V 4. krogu Evropske lige je Rijeka gosti dunajsko Austrio. Izbranci Matjaža Keka iščejo pot iz krize, za podaljšanje upanja na prezimitev v Evropi potrebujejo tri točke.

V hrvaškem prvenstvu je Rijeka izgubila zadnje tri tekme in ima že devet točk zaostanka za Dinamom. Zagrebčani imajo zelo močno zasedbo in težko je pričakovati, da bodo zapravili tako prednost.

Pred dvema tednoma so Dunajčani doma izgubili z 1:3 in imajo le točko. Rijeka ima tri, AEK pet, vodi pa Milan s sedmimi točkami. Do konca skupinskega dela čaka Rečane še težko gostovanje v Atenah, v zadnjem krogu pa na Rujevico prihaja Milan.

Josip Iličić je bil najboljši igralec proti Apollonu pred dvema tednoma. Atalanta bi si lahko danes že zagotovila preboj v šestnajstino finala Evropske lige.

V precej slabšem položaju je Dominic Maroh s Kölnom. Kozlički, ki so še brez zmage v Bundeslige, so tudi v Evropski ligi še brez točke. Zmaga nad Batejem je nujna, tudi trener Peter Stöger je pod velikim pritiskom. Vodilni Arsenal bo gostil Crveno zvezdno, na Marakani so topničarji zmagali z 1:0.

4. krog, danes ob 19.00, skupina A:

SLAVIA PRAGA - VILLARREAL



MACCABI TEL AVIV - ASTANA

Lestvica: VILLARREAL 3 1 2 0 5:3 5 SLAVIA PRAGA 3 1 2 0 4:3 5 ASTANA 3 1 1 1 6:4 4 MACCABI TEL AVIV 3 0 1 2 0:5 1

Skupina B:

YOUNG BOYS - DINAMO KIJEV



PARTIZAN - SKENDERBEU

Lestvica: DINAMO KIJEV 3 2 1 0 8:5 7 YOUNG BOYS 3 0 3 0 4:4 3 PARTIZAN 3 0 2 1 3:4 2 SKENDERBEU 3 0 2 1 2:4 2

Skupina C:

LUDOGOREC - BRAGA



ISTANBUL BASAKSEHIR - HOFFENHEIM

Lestvica: LUDOGOREC 3 2 1 0 4:1 7 BRAGA 3 2 0 1 4:4 6 HOFFENHEIM 3 1 0 2 5:5 3 ISTANBUL BASAKSEHIR 3 0 1 2 2:5 1

Skupina D:

AEK ATENE - MILAN 0:0 (-:-)



RIJEKA - AUSTRIA DUNAJ 0:0 (-:-)

Rijeka: Prskalo, Vešović, Punčec, Župarić, Žuta, Bradarić, Mišić, Acosty, Pavičić, Heber, Gorgon.

Austria Dunaj: Pentz, Gluhaković, Mohammed, Westermann, Salamon, Serbest, Holzhauser, Tajouri, Prokop, Felipe Pires, Friesenbichler.

Sodnik: Jakob Kehlet (Danska)

Lestvica: MILAN 3 2 1 0 8:3 7 AEK ATENE 3 1 2 0 4:3 5 RIJEKA 3 1 0 2 6:6 3 AUSTRIA DUNAJ 3 0 1 2 4:10 1

Skupina E:

LYON - EVERTON



APOLLON LIMASSOL - ATALANTA 0:0 (-:-)

Apollon Limassol: Bruno Vale, Joao Pedro, Yuste, Alef, Vasiliou, Sachetti, Alex da Silva, Allan, Adrian Sardinero, Zelaya, Papoulis.

Atalanta: Berisha, Masiello, Caldara, Palomino, Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola, Iličić, Petagna, Kurtić.

Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

Lestvica: ATALANTA 3 2 1 0 7:2 7 LYON 3 1 2 0 4:3 5 APOLLON LIMASSOL 3 0 2 1 4:6 2 EVERTON 3 0 1 2 3:7 1

Skupina F:

LOKOMOTIVA MOSKVA - ŠERIF TIRASPOL



KÖBENHAVN - ZLIN

Lestvica: LOKOMOTIVA MOSKVA 3 1 2 0 4:1 5 KÖBENHAVN 3 0 3 0 1:1 3 ŠERIF TIRASPOL 3 0 3 0 1:1 3 ZLIN 3 0 2 1 1:4 2



Danes ob 21.05, skupina G:

STEAUA BUKAREŠTA - HAPOEL BER ŠEVA

VIKTORIA PLZEN - LUGANO

Lestvica: STEAUA BUKAREŠTA 3 3 0 0 7:2 9 LUGANO 3 1 0 2 5:6 3 VIKTORIA PLZEN 3 1 0 2 5:7 3 HAPOEL BER ŠEVA 3 1 0 2 4:6 3

Skupina H:

KÖLN - BATE BORISOV



ARSENAL - CRVENA ZVEZDA

Lestvica: ARSENAL 3 3 0 0 8:3 9 CRVENA ZVEZDA 3 1 1 1 2:2 4 BATE BORISOV 3 1 1 1 4:5 4 KÖLN 3 0 0 3 1:5 0

Skupina I:

VITORIA GUIMARAES - MARSEILLE



SALZBURG - KONYASPOR

Lestvica: SALZBURG 3 2 1 0 4:1 7 MARSEILLE 3 2 0 1 3:2 6 KONYASPOR 3 1 0 2 2:4 3 VITORIA GUIMARAES 3 0 1 2 3:5 1

Skupina J:

HERTHA BERLIN - ZORJA LUGANSK



ATHLETIC BILBAO - ÖSTERSUND

Lestvica: ÖSTERSUND 3 2 1 0 5:2 7 ZORJA LUGANSK 3 2 0 1 3:3 6 ATHLETIC BILBAO 3 0 2 1 2:3 2 HERTHA BERLIN 3 0 1 2 1:3 1

Skupina K:

LAZIO - NICE



VITESSE - ZULTE WAREGEM

Lestvica: LAZIO 3 3 0 0 8:3 9 NICE 3 2 0 1 9:4 6 VITESSE 3 0 1 2 3:7 1 ZULTE WAREGEM 3 0 1 2 2:8 1

Skupina L:

ROSENBORG - ZENIT ST. PETERBURG



REAL SOCIEDAD - VARDAR

Lestvica: ZENIT ST. PETERBURG 3 3 0 0 11:2 9 REAL SOCIEDAD 3 2 0 1 11:3 6 ROSENBORG 3 1 0 2 4:8 3 VARDAR 3 0 0 3 1:14 0

