Foto: Iran že na SP-ju, Kitajci v velikih težavah, troboj v skupini B

Navijači častijo Azmouna in Taremija

13. junij 2017 ob 22:05

Teheran - MMC RTV SLO/Reuters

Nogometaši Irana so si po Rusiji in Braziliji kot tretja reprezentanca zagotovili nastop na SP-ju prihodnje leto v Rusiji, zelo slabo pa kaže Kitajski, ki je v torek le remizirala proti Siriji (2:2).

Ulice Teherana in drugih iranskih mest so bile po ponedeljkovi zmagi nad Uzbekistanom z 2:0 polne razigranih navijačev, ki so s plesom, vihranjem zastav in hupanjem avtomobilov proslavljali peto uvrstitev izbrane vrste na svetovno prvenstvo, prvič drugič zapored (1978, 1998, 2006, 2014 in 2018). Takoj po tekmi je na Twitterju nogometašem čestital tudi predsednik Hasan Ruhani: "Vse nas ste naredili ponosne."

Kitajska nima več usode v svojih rokah

Iran že vse od leta 2011 vodi portugalski trener Carlos Queiroz. Pred 59.730 gledalci na stadionu Azadi v Teheranu so gostitelji potrdili eno izmed prvih dveh mest v skupini A tretjega kroga azijskih kvalifikacij z zadetkoma Sardarja Azmouna (Rostov) in Mehdija Taremija (Persepolis). Ta dva nogometaša sta bila edina strelca tudi na prejšnjih štirih tekmah Irana.

Taremi je, denimo, odločil marčevsko tekmo proti Kitajski (1:0), ki je na lestvici s šestimi točkami šele peta za Iranom (20 točk), Južno Korejo (13), Uzbekistanom (12) in Sirijo (9). Varovanci selektorja Marcella Lippija so v Maleziji, kjer domača srečanja igra Sirija, v 93. minuti prejeli gol za 2:2 in najbrž izgubili še zadnje upe za uvrstitev na mundial, čeprav bodo do konca kvalifikacij na izjemno pomembni tekmi gostili še Uzbekistan, za konec pa gostovali pri zadnjeuvrščenem Katarju.

Japonsko, S. Arabijo in Avstralijo loči le točka

Tretjeuvrščeno moštvo čakajo dodatne kvalifikacije proti tretjemu iz skupine B, kjer je dva kroga pred koncem vrstni red takšen: Japonska 17, Savdska Arabija in Avstralija po 16, Združeni arabski emirati 10, Irak 5, Tajska 2. Avstralija je prejšnji teden s 3:2 ugnala Savdsko Arabijo, Japonska pa se je v torek z Irakom v Teheranu (ta tam gosti svoje domače tekme) razšla z 1:1. Jeseni bosta na sporedu še dva neposredna obračuna vodilnih, tekmi Japonska - Avstralija in Savdska Arabija - Japonska.



Slavje Irancev je nekoliko potisnilo v ozadje napoved Islamske države, ki je v ponedeljek pozvala svoje borce k napadom v različnih državah med islamskim svetim mesecem ramazanom, tudi v Iranu. Ta traja do 25. junija. Prejšnjo sredo je bilo v dvojnem napadu v Teheranu ubitih 17 ljudi.

