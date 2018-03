Foto: Slovenski nogometaši imajo nove drese

V trgovinah ga bo mogoče kupiti od 28. marca naprej

22. marec 2018 ob 15:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca bo s petkovo tekmo proti Avstriji odprla novo poglavje, saj jo bo prvič vodil Tomaž Kavčič. A ne samo selektor, novi bodo tudi dresi Slovencev, ki bodo v Celovcu zaigrali v modri, gostujoči različici dresa.

Dres je ob modri sicer tudi v pretežno beli barvi. "Kombinacija bele, modre in zelene barve je ohranjena, prsni del pa krasi Triglav, najvišja gora v Sloveniji. Domači dres je bele barve z modrim vzorcem, gostujoči dres pa združuje dva odtenka modre z zelenimi poudarki. Letošnji dres slovenske nogometne reprezentance bo pričaral mladosten, a tradicionalen videz, kar je ravno pravi recept za uspeh," so pri NZS-ju o novih dresih zapisali v sporočilu za javnost.

Dres bo zagotavljal večjo zmogljivost

Kot pravijo pri krovni organizaciji, bo novi dres opremljevalca zagotavljal večjo zmogljivost. "Dresi so izdelani iz najnovejšega inovativnega materiala VaporKnit, ki je 23 odstotkov lažji in 12 odstotkov bolj zračen od prejšnje različice. Kratke hlače so 55 odstotkov bolj elastične, kar omogoča večjo gibljivost. Inovacije, ki povečujejo zmogljivost, so opazne tudi v navidezno nepomembnem elementu, ki ima dokazano pomembno vlogo pri uspešnosti na igrišču: v nogavicah, ki so zdaj 40 odstotkov lažje in vključujejo nepremočljivo prejo," pojasnjujejo pri NZS-ju.

Novi dres bo na voljo za nakup od 28. marca naprej.

V spodnji galeriji si oglejte še nekaj utrinkov novega dresa. Foto: NZS

A. V.