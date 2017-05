Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Na Olimpicu so se navijači Rome veličastno poslovili od dolgoletnega kapetana Francesca Tottija. Foto: EPA Zdaj je res konec. Dres bom še zadnjič slekel. Pospravil ga bom, čeprav še nisem prepričan, da je nastopil čas za slovo. Morda nikoli ne bom. Francesco Totti Totti v eni izmed akcij Rome. Foto: Reuters Edin Džeko je po slabem začetku svoje ekipe v 10. minuti poravnal izid na 1:1. Foto: Reuters Daniele De Rossi je Romo popeljal v vodstvo z 2:1 ... Foto: Reuters ... a za zmago nad Genoo je bil potreben zadetek Diega Perottija v 90. minuti. Foto: Reuters Napoli je v zadnjem krogu s 4:2 v gosteh premagal Sampdorio. Drugi zadetek za Neapeljčane je dosegel Lorenzo Insigne (na fotograiji). Foto: EPA 17-letni Moise Kean je v dresu Juventusa na tekmi proti Bologni postal prvi nogometaš, rojen leta 2000 ali pozneje, ki je dosegel zadetek v najboljših petih evropskih ligah. Le dan pozneje se je na Olimpicu med strelce vpisal 16-letni Pietro Pellegri, rojen 17. marca 2001. Foto: EPA Sorodne novice Konec neke dobe: Totti po koncu sezone končuje kariero Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Totti se je na Olimpicu poslovil od Rome

Perotti Romi zagotovil drugo mesto v Serie A

28. maj 2017 ob 19:59,

zadnji poseg: 28. maj 2017 ob 20:15

Rim - MMC RTV SLO

Legendarni nogometaš Francesco Totti je na polnem rimskem Olimpicu sklenil svojo športno pot v dresu Rome, katere član je bil vse od leta 1992!

Kapetan Rome je vso kariero preživel pri klubu iz italijanske prestolnice, čeprav so si ga na vrhuncu njegove kariere želeli številni najmočnejši evropski klubi, ki so ga želeli iz Rima zvabiti z nesramno bogatimi pogodbami.

Za člansko ekipo Rome je debitiral pri šestnajstih letih v sezoni 1992/93, natančneje 28. marca 1993, ko je s soigralci slavil na gostovanju pri Brescii (0:2). Od tedaj je za svoj omiljeni klub v 25 sezonah zbral 786 nastopov, na katerih je zabil 307 golov.

Vrhunec v klubski karieri je doživel leta 2001, ko je z Romo postal italijanski prvak, sicer pa je še po dvakrat osvojil italijanski pokal (2007 in 2008) in superpokal (2001 in 2007). Za italijansko reprezentanco je med letoma 1998 in 2006 zbral 58 nastopov in 9 golov, leta 2006 je z azzurri tudi postal svetovni prvak.

Totti: Čas me je potrepljal po ramenih

"Danes me je čas potrepljal po ramenih in mi zabičal, da moram odrasti. Od jutri dalje sem odrasla oseba. 'Sezuj si nogometne čevlje, sleči si dres, od jutri naprej si mož. Ne boš več užival ob vonju travnate površine, ob sončnih žarkih na obrazu, medtem ko drviš proti golu nasprotnika in ti skozi žile teče adrenalin. Ne boš več užival ob proslavljanju zadetkov'," je v govoru po tekmi sredi Olimpica med drugim prebral Totti in dodal: "Zdaj je res konec. Dres bom še zadnjič slekel. Pospravil ga bom, čeprav še nisem prepričan, da je nastopil čas za slovo. Morda nikoli ne bom."

Džeko poravnal izid v 10. minuti

Tekma zadnjega kroga letošnje Serie A proti Genoi (3:2) je bila - razumljivo - povsem v senci slovesa 40-letnega nogometaša od domačega dresa. Rimljani srečanja sicer niso začeli najbolje, že po treh minutah so se znašli v zaostanku, ko je mrežo Wojciecha Szczesnyja zatresel Pietro Pellegri. Ta je po krasni globinski podaji stekel v hiter protinapad, dobil dvoboj s Konstantinosom Manolasom in poljskega vratarja hladnokrvno ugnal. Toda Olimpico ni dolgo čakal na nov zadetek, že v 10. minuti je izid izenačil Edin Džeko. Bosanski napadalec je z levico najprej diagonalno sprožil proti vratom nasprotnika, zadel desno vratarjevo vratnico, odbito žogo pa je nato s telesom iz neposredne bližine le strpal v mrežo za svoj 29. gol v sezoni. Džeko je imel sicer ob izteku 19. minute priložnost za preobrat, a je Eugenio Lamanna njegov poskus z desnico ubranil. Tudi sicer bi se lahko Džeko med strelce do odmora vpisal še nekajkrat, zapravil je kopico priložnosti.

Stoječe ovacije za 'il capitana'

V 54. minuti je nato nastopil trenutek, na katerega je Olimpico nestrpno čakal - v igro je vstopil Totti, ki je zamenjal Mohameda Salaha. Njegov prihod na zelenico so zvesti navijači bučno proslavili, v naslednjih minutah so glasno skandirali njegovo ime. 40-letnik je poživil igro Rome, razigraval je svoje soigralce, v 67. minuti je zvito podal do Kevina Strootmana, ki je z razdalje za slab meter zgrešil nasprotnikova vrata. Hip zatem je z glavo poskusil še Stephan El Shaarawy, a mu je Lamanna preprečil veselje.

Lazović izenačil po golu De Rossija

V 74. minuti je končno završalo na rimskih tribunah, ko je mrežo Genoe zatresel Daniele De Rossi. Ta je s silovitim strelom premagal gostujočega vratarja po natančni Strootmanovi podaji z desne strani. Toda veselje Rimljanov ni trajalo dolgo, v 80. minuti je izid poravnal Darko Lazović. Szczesny je po predložku z leve strani slabo ocenil let žoge, Lazović je iz neposredne bližine zadel z glavo za 2:2 in šokiral domače navijače. Zgolj dve minuti pozneje so se gostitelji izognili katastrofi, ko je prav Lazović stekel v protinapad in z desnico žogo poslal v vratnico mimo že premaganega Szczesnyja.

Perotti poskrbel za veliko slavje na Olimpicu

Varovanci Luciana Spallettija so v končnici tekme storili ogromno napak, veliko je bilo netočnih podaj v napad, Genoa se je predvsem osredotočala na branjenje ugodnega izida in čakanje na priložnosti iz protinapada. Vseeno je tekma dobila zmagovalca. Ob izteku rednega dela srečanja je po spuščeni Džekovi žogi s silovitim strelom iz bližine odločil rezervist Diego Perotti, ki je tako dosegel prvi zadetek iz igre v letošnjem italijanskem prvenstvu.

Italijansko prvenstvo, 38. krog:

ROMA - GENOA 3:2 (1:1)

Džeko 10., De Rossi 74., Perotti 90.; Pellegri 3., Lazović 80.

Totti je odigral zadnjo tekmo za Romo.

Roma: Szczesny, Rüdiger, Manolas, Fazio, Emerson (18./Rui), De Rossi, Strootman, Salah (54./Totti), Nainggolan, El Shaarawy (69./Perotti), Džeko.

Genoa: Lamanna, Biraschi, Munoz, Gentiletti, Lazović, Veloso, Cofie, Laxalt, Hiljemark (56./Cataldi), Palladino (50./Ninković), Pellegri (69./Ntcham).

Sodnik: Paolo Tagliavento

CAGLIARI - MILAN 2:1 (1:0)

Pedro 17., Pisacane 90.; Lapadula 72./11-m

Bacca (Milan) je zapravil 11-m/63.

RK: Paletta 75./Milan

SAMPDORIA - NAPOLI 2:4 (0:2)

Qiagliarella 50., Alvarez 90.; Mertens 36., Insigne 42., Hamšik 49., Callejon 65.

Danes ob 20.45:

PALERMO - EMPOLI (Anđelković; Zajc)

CROTONE - LAZIO (Kotnik)

FIORENTINA - PESCARA (Iličić, Mlakar)

TORINO - SASSUOLO

INTER - UDINESE (Handanović)

Sobotni tekmi:

ATALANTA - CHIEVO 1:0 (0:0)

Gomez 52.

Kurtić (Atalanta) je igral do 86. min; Birsa je igral do 70. min, Cesar (oba Chievo) je igral vso tekmo.

BOLOGNA - JUVENTUS 1:2 (0:0)

Taider 52.; Dybala 70., Kean 94.

Lestvica: JUVENTUS 38 29 4 5 77:27 91 ROMA 38 28 3 7 90:38 87 NAPOLI 38 26 8 4 94:39 86 ATALANTA 38 21 9 8 62:41 72 LAZIO 37 21 7 9 73:48 70 MILAN 38 18 9 11 57:45 63 INTER 37 18 5 14 67:47 59 FIORENTINA 37 16 11 10 61:55 59 TORINO 37 12 14 11 66:63 50 SAMPDORIA 38 12 12 14 49:55 48 CAGLIARI 38 14 5 19 55:76 47 SASSUOLO 37 13 7 17 55:58 46 UDINESE 37 12 9 16 45:51 45 CHIEVO 38 12 7 19 43:61 43 BOLOGNA 38 11 8 19 40:58 41 GENOA 38 9 9 20 38:64 36 EMPOLI 37 8 8 21 28:59 32 CROTONE 37 8 7 22 31:57 31 PALERMO 37 5 8 24 31:76 23 PESCARA 37 3 8 26 35:79 17

Mitja Lisjak