Francozi blizu SP-ja, Grkom in Švedom se nasmiha drugo mesto

Carrasco odločil na Grbavici - BiH v slabem položaju

7. oktober 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 7. oktober 2017 ob 22:45

Sarajevo - MMC RTV SLO

V kvalifikacijah za SP 2018 je BiH doživel grenak poraz proti Belgiji (3:4) na stadionu Grbavica v Sarajevu. Blaise Matuidi je zagotovil tri zelo pomembne točke Franciji v Soifiji (0:1).

Belgijci so si že pred predzadnjim krogom v skupini H zagotovili vozovnico za Rusijo, a so na zelo slabi zelenici prikazali zavzeto predstavo.

Belgijci so povedli že v 4. minuti, ko je Thomas Meunier zadel z desetih metrov po lepi podaji Edena Hazarda z desne strani. Pol pol ure igre je Edin Džeko spravil žogo mimo vratarja Thibauta Courtoisa, na daljši vratnici pa je Haris Medunajnin zlahka potisnil žogo v mrežo. Šest minut pred odmorom je Asmir Begović poslal žogo izpred svojih vrat, branilcem Belgije je ni uspelo izbiti na razmočeni travnati površini in Edin Višča je sam stekel proti vratom, z desno nogo je matiral Courtoisa.

Po uri igre je Belgija izenačila. Strel Yannicka Carrasca je vratar Begović odbil, pritekel je Michy Batshuayi in z bližine poslal žogo v mrežo. V 68. minuti je Carrasco podal pred vrata, kjer je Jan Vertonghen poskrbel za nov preobrat.

V 82. minuti je po podaji Izeta Hajrovića iz kota najvišje skočil Dario Đumić, žogo je z glavo zabil pod prečko. Veselje na Grbavici ni trajalo dolgo, saj je obramba BiH-a pozabila na Carrasca, ki je unovčil podajo Meunierja. V večerni tekmi je Ciper gostil Grčijo in izgubil z 1:2. Grke, ki so se prebili na drugo mesto, v zadnjem krogu čaka še domača tekma z Gibraltarjem. BiH, ki teoretično ostaja v igri za drugo mesto, pa mora na gostovanje v Estonijo.

Berg štirikrat zatresel mrežo Luksemburga

V skupini A je Švedska kar z 8:0 odpravila Luksemburg, Marcus Berg je prispeval kar štiri zadetke. Nizozemci so zmagali v Belorusiji s 3:1. Za tulipane so zadeli Davy Propper, Arjen Robben in Memphis Depay.

Francozi bodo v zadnjem krogu gostili Belorusijo, Švede pa čaka gostovanje na Nizozemskem. Švedska ima precej boljšo razliko v zadetkih in se bo zelo verjetno uvrstila na drugo mesto.

V torek derbi v Lizboni za prvo mesto

V skupini B je Švica premagala Madžarsko s 5:2. Nogometaš Hoffenheima Steven Zuber je prispeval dva gola za domače. Portugalci so zmagali v Andori z 2:0. Gola sta v drugem polčasu dosegla Cristiano Ronaldo in Andre Silva. V zadnjem krogu se bodo v torek Švicarji in Portugalci udarili v Lizboni za prvo mesto.

Znanih je 12 reprezentanc, ki bodo prihodnje leto nastopile na mundialu. To so gostiteljica Rusija, Španija, Brazilija, Anglija, Nemčija, Iran, Japonska, Mehika, Belgija, Južna Koreja, Savdska Arabija in Nigerija.

Skupina A:

ŠVEDSKA - LUKSEMBURG 8:0 (3:0)

Granqvist 10., 67./11-m, Berg 18., 37., 54., 71., Lustig 60., Toivonen 76.



BELORUSIJA - NIZOZEMSKA 1:3 (0:1)

Volodjko 55.; Propper 24., Robben 84./11-m, Depay 93.

BOLGARIJA - FRANCIJA 0:1 (0:1)

Matuidi 3.



Bolgarija: Iliev, Popov, Bodurov, Božikov, Zanev, Manolev (87./Dimitrov), Slavčev, Kostadinov, Nedelev, Galabinov (48./Kraev), Delev.

Francija: Lloris, Sidibe, Varane, Umtiti, Digne, Tolisso, Kante (34./Rabiot), Matuidi, Griezmann, Lacazette (76./Payet), Mbappe (84./Giroud).

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz



Torek ob 20.45:

FRANCIJA - BELORUSIJA

LUKSEMBURG - BOLGARIJA

NIZOZEMSKA - ŠVEDSKA

Lestvica: FRANCIJA 9 6 2 1 16:5 20 ŠVEDSKA 9 6 1 2 26:7 19 NIZOZEMSKA 9 5 1 3 19:12 16 BOLGARIJA 9 4 0 5 13:18 12 BELORUSIJA 9 1 2 6 5:19 5 LUKSEMBURG 9 1 2 6 7:25 5

Skupina B:

FERSKI OTOKI - LATVIJA 0:0



ŠVICA - MADŽARSKA 5:2 (2:0)

Xhaka 18., F. Frei 20., Zuber 43., 49., Lichsteiner 83.; Guzmics 59., Ugrai 89.

ANDORA - PORTUGALSKA 0:2 (0:0)

Ronaldo 63., Silva 86.

Torek ob 20.45:

MADŽARSKA - FERSKI OTOKI

LATVIJA - ANDORA

PORTUGALSKA - ŠVICA

Lestvica: ŠVICA 9 9 0 0 23:5 27 PORTUGALSKA 9 8 0 1 30:4 24 MADŽARSKA 9 3 1 5 13:14 10 FERSKI OTOKI 9 2 3 4 4:15 9 LATVIJA 9 1 1 7 3:18 4 ANDORA 9 1 1 7 2:19 4

Skupina H:

BiH - BELGIJA 3:4 (2:1)

Medunjanin 30., Višća 39., Đumić 82.; Meunier 4., Batshuayi 59., Vertonghen 69., Carrasco 83.

BiH: Begović, Vranješ, Đumić, Šunjić, Kolašinac, Bešić (62./Jajalo), Medunjanin (75./Ibišević), Lulić, Višća (71./Hajrović), Džeko, Duljević.

Belgija: Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Meunier, Fellaini (29./Dendoncker), De Bruyne, Carrasco (87./Chadli), Mertens (46./Tielemans), Batshuayi, Hazard.

Sodnik: William Collum (Škotska)



GIBRALTAR - ESTONIJA 0:6 (0:3)

Luts 10., Kait 30., Zenjov 38., Tamm 52., 66., 77.



CIPER - GRČIJA 1:2 (1:2)

Sotiriou 18.; Mitroglu 24., Tziolis 26.

Torek ob 20.45:

BELGIJA - CIPER

ESTONIJA - BiH

GRČIJA - GIBRALTAR

Lestvica: BELGIJA * 9 8 1 0 39:6 25 GRČIJA 9 4 4 1 14:6 16 BiH 9 4 2 3 22:12 14 ESTONIJA 9 3 2 4 12:17 11 CIPER 9 3 1 5 9:14 10 GIBRALTAR 9 0 0 9 3:43 0 * - uvrščena na SP

A. G.