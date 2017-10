Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Girone se veselijo odmevne zmage. Foto: Reuters Dodaj v

Girona šokirala madridski Real - Barca že osem točk spredaj

Zmaga Barcelone na San Mamesu

29. oktober 2017 ob 18:34

Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši Girone so poskrbeli za največjo senzacijo v letošnji sezoni v španskem prvenstvu. V 10. krogu so novinci med elito premagai madridski Real z 2:1.

Kraljevi klub je v drugem polčasu popolnoma popustil in zaostaja za vodilno Barcelono že osem točk. Trener evropskih prvakov Zinedine Zidane je na stadionu Montilivi v vrata postavil Francisca Casillo, v obrambi pa je zaigral 18-letni Hakimi Achraf.

Girona je začela odločno, branilec Pablo Maffeo je v 11. minuti zadel vratnico. V 12. minuti je Cristiano Ronaldo streljal z 20 metrov z desno nogo. Neugoden diagonalni strel je vratar gostiteljev Yassine Bounou le odbil, pritekel je Isco in z bližine zabil žogo v mrežo. Gostitelji niso bili šokirani, ampak so še naprej napadali. V 36. minuti je Aday podal pred vrata, kjer je Cristian Portu z glavo stresel vratnico.

Girona do preobrata v štirih minutah

Tudi v drugem polčasu so gostitelji začeli odločno. V 54. minuti je Pere Pons z izjemnim preigravanjem premešal obrambo Reala in našel Christana Stuanija, ki z desnico z desetih metrov poslal žogo ob bližnji vratnici v mrežo. Štiri minute zatem je strel Stuanija vratar Casilla odbil, z desne strani je do strela prišel Maffeo, pred vrati pa je Portu podstavil peto in preusmeril žogo v mrežo. Počasni posenetek je pokazal, da je bil v prepovedanem položaju, a zadetek je obveljal.

V zadnje pol ure so skušali Madridčani izenačiti, a vsi napadi so bili jalovi. V 73. minuti je poskušal Ronaldo, ki ni imel svojega dneva, z glavo. Isco je pet minut pred koncem zatresel mrežo, a je bil v prepovedanemu položaju.

10. krog:

ALAVES - VALENCIA 1:2 (0:1)

Alexis 49.; Zaza 34., Rodrigo 66./11-m



ATLETICO MADRID - VILLARREAL 1:1 (0:0)

Correa 61.; Bacca 81.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.



ATHLETIC BILBAO - BARCELONA 0:2 (0:1)

Messi 36., Paulinho 92.



SEVILLA - LEGANES 2:1 (1:0)

Ben Yedder 20., Sarabia 54.; Szymanowski 48./11-m

GETAFE - REAL SOCIEDAD 2:1 (0:1)

Rodriguez 78., Molina 85./11-m; Oyarzabal 5.



GIRONA - REAL MADRID 2:1 (0:1)

Stuani 54., Portu 58.; Isco 12.

Girona: Bounou, Maffeo, Juanpe, Bernardo, Muniesa, Aday (88./Mojica), Portu (82./Kayode), Pere Pons, Granell, Borja (75./Timor), Stuani.

Real Madrid: Casilla, Achraf (66./Asensio), Varane (46./Nacho), Ramos, Marcelo (66./Vazquez), Kroos, Casemiro, Modrić, Isco, Ronaldo, Benzema.

Sodnik: Alejandro Jose Hernandez Hernandez





Ob 18.30:

EIBAR - LEVANTE



Ob 20.45:

MALAGA - CELTA VIGO



Ponedeljek ob 21.00:

ESPANYOL - BETIS



LAS PALMAS - DEPORTIVO

Lestvica: BARCELONA 10 9 1 0 28:3 28 VALENCIA 10 7 3 0 27:11 24 REAL MADRID 10 6 2 2 19:9 20 ATLETICO MADRID 10 5 5 0 15:6 20 SEVILLA 10 6 1 3 11:9 19 VILLARREAL 10 5 2 3 16:11 17 LEGANES 10 5 2 3 9:5 17 REAL BETIS 9 5 1 3 19:17 16 REAL SOCIEDAD 10 4 2 4 21:20 14 GETAFE 10 3 3 4 13:11 12 GIRONA 10 3 3 4 11:15 12 CELTA VIGO 9 3 2 4 18:14 11 ATHLETIC BILBAO 10 3 2 5 10:12 11 LEVANTE 9 2 5 2 9:11 11 ESPANYOL 9 2 4 3 8:12 10 DEPORTIVO 9 2 2 5 10:18 8 EIBAR 9 2 1 6 3:20 7 LAS PALMAS 9 2 0 7 7:22 6 ALAVES 10 1 0 9 4:16 3 MALAGA 9 0 1 8 4:20 1

