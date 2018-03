Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je 3. junija lani v finalu Lige prvakov dosegel dva zadetka, Real pa je Juventus premagal s 4:1. Foto: Reuters Pep Guardiola je moral 14. januarja čestitati Jürgenu Kloppu, potem ko je Liverpool City ugnal s 4:3. Foto: Reuters Dodaj v

Guardiola proti Kloppu: tradicija na strani Nemca

Odmevi po žrebu četrtfinala Lige prvakov

16. marec 2018 ob 15:33

Nyon - MMC RTV SLO

Četrtfinale Lige prvakov ponuja ponovitev lanskega finala Real - Juventus, medtem ko bo moral "strašni" Manchester City za napredovanje izločiti ekipo, proti kateri je doživel edini poraz sezone v Premier ligi.

Ko je Real lani v Cardiffu drugič zapored (in tretjič v štirih letih) postal evropski prvak, je zmagal s 4:1. "V tem finalu smo dobro igrali le prvih 45 minut. Na dveh tekmah mislim, da imamo večje možnosti," meni podpredsednik Juventusa Pavel Nedved, ki ima gotovo v mislih polfinale Lige prvakov 2015. Takrat je Juventus izločil Real. V zadnjih štirih sezonah je bil tako Juve edini, ki je uspel izločiti Real. Ekipi sta se srečali že 19-krat, devet zmag ima Real, osem Juventus.

Ronaldova sedmica na zadnjih petih medsebojnih obračunih

V primerjavi z lansko sezono velikih sprememb v ekipi ni. Pri italijanskih prvakih na prvi tekmi zaradi kazni ne bo Miralema Pjanića in Medhija Benatie. Zelo motiviran bo napadalec Gonzalo Higuain, ki je med letoma 2007 in 2013 v dresu Reala dosegel 107 golov. Na drugi strani je statistika Cristiana Ronalda na zadnjih petih tekmah proti Juventusu zelo zgledna, saj je dosegel sedem golov.

Liverpool januarja premagal City

Oba angleška predstavnika v četrtfinalu bosta obračunala kar med seboj. Manchester City je glede na predstave v letošnji sezoni morda celo prvi favorit za naslov prvaka, toda Liverpool je že dokazal, da pozna zmagoviti recept, saj je City 14. januarja premagal v angleškem prvenstvu (4:3), kar je celo njegov edini sezone v Premier ligi. Je pa res, da je bilo septembra na Etihadu na srečanju teh dveh tekmecev kar 5:0.

Liverpoolov adut je tudi trener Jürgen Klopp. Noben trener nima s Pepom Guardiolo boljše statistike (pri tem šteje vsaj deset medsebojnih tekem) kot Nemec, ki je dobil šest od dvanajstih dvobojev. Spomnimo, da sta bila Klopp in Guardiola velika tekmeca v Bundesligi, prvi kot trener Borussie Dortmund, Guardiola kot trener Bayerna.

Totti se ne boji Barcelone

Zelo ugodnega tekmeca je dobila Barcelona, saj je Roma edina od osmih ekip v četrtfinalu brez evropske lovorike. V sezoni 2015/16 je Blaugrana v skupinskem delu Lige prvakov zmagala s 6:1 doma, v Rimu pa je bilo 1:1. Romina legenda Francesco Totti pravi, da je vse mogoče: "Nogomet je čudovit, ker se lahko zgodi marsikaj. Prehodili smo dolgo pot, bili v skupini pred Chelseajem in Atleticom, izločili smo Šahtar."

Heynckes pravi, da je Sevilla težak žreb

Pri Bayernu, ki se bo pomeril s Sevillo, se ne strinjajo, da so imeli v Nyonu srečo. "Zame je to težak žreb. Poznam španski nogomet, poznam Sevillo, ki igra kreativen nogomet pred fanatičnim občinstvom," je povedal trener Jupp Heynckes. Podobno diplomatski je tudi Javi Martinez: "Ne bo preprosto. Sevilla ima odlično ekipo z veliko kakovosti, predvsem na sredini. Krilni igralci so hitri, napadalci nevarni. Vzdušje na njihovem štadionu je brutalno. Vse bomo morali dati od sebe za napredovanje." Bayern in Sevilla se v evropskih tekmovanjih še nista pomerila. Povratna tekma bo v Münchnu.

ČETRTFINALE LIGE PRVAKOV, žreb

Torek, 3. april, ob 20.45:

JUVENTUS - REAL MADRID



SEVILLA - BAYERN



Sreda, 4. april, ob 20.45:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY



BARCELONA - ROMA



Povratne tekme bodo teden dni pozneje.

