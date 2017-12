Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Paolo Guerrero eno leto ne bo smel igrati nogometa. Foto: Reuters Dodaj v

Guerrero dobil enoletno kazen in ostal tudi brez svetovnega prvenstva

Peru v skupini C s Francijo, Avstralijo in Dansko

8. december 2017 ob 17:24

Zürich - MMC RTV SLO

Reprezentanca Peruja bo na svetovnem prvenstvu v Rusiji nastopila brez kapetana Paola Guerrera. Fifa mu je zaradi dopinškega prekrška izrekla enoletno prepoved nastopanja.

Odločitev o suspenzu je sprejela disciplinska komisija Fife. V pojasnilu so zapisali, da je bil izvid 33-letnega napadalca brazilskega Flamenga pozitiven, našli so metabolit kokaina benzoilekognin. Test so izvedli po kvalifikacijski tekmi z Argentino v Buenos Airesu 5. oktobra.

Kmalu po tej tekmi so kapetana reprezentance Guerrera že začasno, za 30 dni, suspendirali pred dodatnimi kvalifikacijami z Novo Zelandijo.

Tudi brez njega je Peru izločil Novo Zelandijo in si je kot zadnja reprezentanca zagotovil nastop na SP-ju. Na svetovnem prvenstvu bo Peru nastopil prvič po letu 1982, v skupini C pa bo igral s Francijo, Avstralijo in Dansko.

