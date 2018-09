Hrvaška po ruski pravljici doživela trd pristanek v Španiji

Bosna in Hercegovina ugnala Avstrijo

11. september 2018 ob 20:09,

zadnji poseg: 11. september 2018 ob 23:07

Nogometaši Španije so v derbiju torkovih tekem Lige narodov s 6:0 razbili Hrvaško, drugouvrščeno reprezentanco s svetovnega prvenstva v Rusiji, in ji prizadejali najhujši poraz v njeni zgodovini.

Za varovance Zlatka Dalića je bila to prva uradna "tekmovalna" tekma po finalu mundiala, kjer so s 4:2 klonili pred Francijo. Hrvati so sicer v Elcheju igrali brez nekaterih ključnih mož zgodovinskega uspeha v Rusiji.

Tako so manjkali upokojeni Danijel Subašić, Mario Mandžukić in Vedran Ćorluka ter poškodovani Dejan Lovren, Ante Rebić, Ivan Strinić in Andrej Kramarić.

Veliki priložnosti Santinija in Perišića, poškodba Vrsaljka

Kljub temu so dobro odprli srečanje in si priigrali dve lepi priložnosti. V 14. minuti je Šime Vrsaljko z desne strani podal na prvo vratnico, kamor je vtekel Ivan Santini in ustrelil "s prve", a za nekaj centimetrov zgrešil vrata. Tri minute pozneje je Ivan Perišić lepo vtekel na novo podajo Vrsaljka, a je Dani Carvajal še pravočasno blokiral njegov strel. V 20. minuti je moral zaradi poškodbe z zelenice Vrsaljko. Zamenjal ga je Marko Rog. Hrvaška je v uvodnih minutah pustila boljši vtis.

Saul Niguez zabil v rojstnem mestu

Nato pa v 24. minuti vodstvo Španije. Carvajal je z desne strani poslal predložek v sredino kazenskega prostora, kamor je iz "druge linije" pritekel Saul Niguez, dobil zračni dvoboj z Matejem Mitrovićem in žogo z glavo zabil v mrežo. Španci so si pred zadetkom izmenjali 19 podaj in žogo držali v nogah 68 sekund. Niguez se je tako veselil zadetka v svojem domačem mestu. Na tribunah ga je spremljala tudi njegova družina.

Dva gola Španije v dveh minutah

Španija je v 34. minuti povišala vodstvo. Hrvati so na svoji polovici izgubili žogo, ta je prišla do Marca Asensia, ki jo je s projektilom s približno 20 metrov poslal za hrbet Lovreta Kalinića. Dve minuti pozneje je bil Kalinić znova premagan. Asensio je po lepem prodoru udaril z roba kazenskega prostora, žoga se je od prečke odbila v Kalinića, od njega pa v mrežo za 3:0 ob polčasu. Statistika prvega dela: posest žoge 61:39, streli 4:3, v okvir vrat 2:1 – vse za Španijo.

Rodrigo povišal na 4:0, Ramos z glavo na 5:0

"Furija" je v 50. minuti zabila še četrti gol. Asensio je s podajo v prazen prostor našel Rodriga, ki je ušel ofsajd zanki, se sam prebil pred Kalinića in ga matiral s streloma med nogama. Španci kljub visokemu vodstvu niso popuščali. V 57. minuti je po podaji iz kota Sergio Ramos z glavo povišal na 5:0.

Isco postavil piko na i

Srečanje je bilo že zdavnaj odločeno, a španska lakota po golih še ni bila nasičena. V 70. minuti je Isco sprejel podajo Asensia v kazenskem prostoru, nato pa mojstrsko iz obrata poslal žogo za hrbet Kalinića v njegov desni zgornji kot.

Do konca bi Španci kaj lahko zabili še kakšen gol, a se je nekajkrat izkazal vratar Kalinić. Še statistika: posest žoge 67:33, streli 15:4, v okvir vrat 7:2 – vse za Španijo.

LIGA NARODOV



LIGA A



SKUPINA 2

ISLANDIJA - BELGIJA 0:3 (0:2)

Hazard 29./11-m, Lukaku 31., 81.



ŠVICA - ISLANDIJA 6:0 (2:0)

Zuber 13., Zakaria 23., Shaqiri 53., Seferović 67., Ajeti 71., Mehmedi 82.



SKUPINA 4:

ANGLIJA - ŠPANIJA 1:2 (1:2)

Rashford 11.; Saul Niguez 13., Rodrigo 32.



ŠPANIJA - HRVAŠKA 6:0 (3:0)

33.000; Niguez 24., Asensio 33., Kalinić 35./ag, Rodrigo 50., Ramos 57., Isco 70.

Španija: De Gea, Carvajal (75./Azpilicueta), Fernandez, Ramos, Gaya, Niguez (65./Alcantara), Busquets (59./Rodri), Ceballos, Asensio, Rodrigo, Isco.



Hrvaška: Kalinić, Pivarić, Vida, Mitrović, Vrsaljko (20./Rog), Brozović (63./Pjaca), Rakitić, Perišić, Modrić, Kovačić, Santini (71./Livaja).

Sodnik: Benoit Bastien (Francija)

SKUPINA 3:

SEVERNA IRSKA - BiH 1:2 (0:1)

Grigg 93.; Duljević 36., Šarić 64.



BiH - AVSTRIJA 1:0 (0:0)

Džeko 78.

LIGA C

SKUPINA 2

FINSKA - ESTONIJA 1:0 (1:0)

Pukki 12.

MADŽARSKA - GRČIJA 2:1 (2:1)

Sallai 15., Kleinheisler 43.; Manolas 18.

LIGA D



SKUPINA 2:

SAN MARINO - LUKSEMBURG 0:3 (0:2)

Chanot 9., Joachim 45., Sinani 52.



MOLDAVIJA - BELORUSIJA 0:0

