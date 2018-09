Slovenija povedla, a brez točk ostala tudi na Cipru

Odločil avtogol Stojanovića

9. september 2018 ob 16:05,

zadnji poseg: 9. september 2018 ob 23:22

Nikozija - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca je v Ligi narodov tudi drugo tekmo izgubila z 2:1. Na Cipru je sicer povedla, a po dveh napakah ostala brez točk.

Slovenski selektor Tomaž Kavčič je močno prevetril začetno postavo, saj je v njo v primerjavi s tekmo z Bolgarijo postavil kar pet novincev - Stojanovič, Blažič, Črnigoj, Dervišević in Berić. Tekma se je za Slovenijo začela slabo, saj je Petar Stojanović že v 2. minuti nepremišljeno podal, do žoge se je dokopal Grigoris Kastanos, nevarno streljal, a je bil slovenski vratar Vid Belec dobro posredoval.

Malo spodbuden le zaključek polčasa

Slovenska reprezentanca večji del prvega polčasa ni pokazala veliko, anemično sliko je v 37. minuti prekinil Miha Zajc, ki je streljal s 25 metrov, a je žoga zletela mimo vrat. To je vsaj malo prebudilo Slovenijo, ki je do konca polčasa nanizala nekaj bolj ambicioznih napadov, a brez konkretnega zaključka. Statistika prvega polčasa je bila tako v celoti na strani Cipra (vsi streli 8:2, v okvir vrat 3:0, posest žoge 59-41).

Berić spet zadel po treh letih

Kavčič je na začetku drugega polčasa v igro poslal Romana Bezjaka, v slačilnici pa pustil Verbiča. Trenutek preboja se je zgodil v 54. minuti. Akcijo je zadel Amir Dervišević, ki je žogo lepo poslal na levo krilo, kamor je pritekel Bojan Jokić, ki je žogo poslal v sredino, tam pa je bil najvišji Robert Berić. To je zanj drugi gol za člansko reprezentanco - prvega je dal pred tremi leti in enim dnevom, ko je zabil proti Estoniji.

Sotiriou začel in končal akcijo za 1:1

Gostitelji so izenačili v 69. minuti, ko je akcijo začel Pieros Sotiriou. Po uigrani akciji se je žoga znašla na levi strani, kjer je bil popolnoma osamljen prav Sotiriou, najboljši nogometaš Cipra ni zapravil priložnosti in z diagonalnim strelom ukanil Belca. Ciper je bil blizu drugemu zadetku v 85. minuti, ko je nevarno streljal Fotis Papoulis, Belec pa je strel s skrajnimi močmi odbil v kot.

Gol Šporarja razveljavljen, sledil avtogol

V samem zaključku tekme je kazalo, da bo Slovenija vendarle zmagala, v 88. minuti je namreč Andraž Šporar žogo poslal v mrežo, a je sodnik gol razveljavil zaradi domnevnega prepovedanega položaja. Minuto kasneje se je zatresla mreža na drugi strani igrišča. Z leve strani je prosti strel izvajal Kyriakou, žogo je zadel Stojanović in jo atraktivno poslal v lastno mrežo. Branilec Dinama je tekmo začel in končal z res grobo napako.

Kavčič: Zakaj smo rinili naprej?

"Težko je zdaj po tekmi kaj reči. Cipru čestitam za zmago. Pogledati je treba veliko stvari. Povedemo z 1:0, tekmo imamo pod nadzorom, ne vem, kam rinemo naprej," je bil razumljivo nezadovoljen Kavčič. Vabljeni k branju njegovega celotnega odziva.

Obisk je bil sicer izredno slab, saj je bilo na tribunah v Nikoziji manj kot 500 gledalcev.



LIGA NARODOV



LIGA C, skupina 3



CIPER – SLOVENIJA 2:1 (0:0)

Sotiriou 69., Stojanović 89./ag; Berić 54.

Ciper: Panayi, N. Ioannou (67./Margaca), Demetriou, Efrem (92./Merkis), Kyriakou, Sotiriou, Kousoulos, Papoulis, Artymatas , Laifis, Kastonas (60./Roushias).



Slovenija: Belec, Stojanovič, Blažič , Mevlja, Jokić , Črnigoj, Dervišević , Kurtić (76./Štulac), Verbič (46./Bezjak), Zajc , Berić (83./Šporar).

Sodnik: Andris Treimanis (Latvija)

BOLGARIJA – NORVEŠKA 1:0 (0:0)

Vasilev 59.

RK: Nordtveit 88./Norveška



Lestvica: BOLGARIJA 2 2 0 0 3:1 6 NORVEŠKA 2 1 0 1 2:1 3 CIPER 2 1 0 1 1:2 3 SLOVENIJA 2 0 0 2 2:4 0

LIGA A, skupina 1



FRANCIJA - NIZOZEMSKA 2:1 (1:0)

Mbappe 14., Giroud 75.; Babel 67.



LIGA B, skupina 1

UKRAJINA - SLOVAŠKA 1:0 (0:0)

Jarmolenko 80./11-m.

Skupina 4:

DANSKA - WALES 2:0 (1:0)

Eriksen 32., 63./11-m.

LIGA D, skupina 1

GRUZIJA - LATVIJA 1:0 (0:0)

Okriašvili 77./11-m.

Skupina 4:

MAKEDONIJA - ARMENIJA 2:0 (1:0)

Alioski 13./11-m, Pandev 59.

LIECHTENSTEIN - GIBRALTAR 2:0 (1:0)

Salanović 32., Wieser 73.

S. J.