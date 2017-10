Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Pare dodatnih kvalifikacij je v Zürichu izžrebal Fernando Hierro. Foto: Reuters Italijani imajo zelo močno ekipo, so zelo izkušeni, vsekakor jim bomo poskusili otežiti življenje. Prvo tekmo igramo doma, ne vem, ali je to dobro ali ne. Janne Andersson, selektor Švedske Selektor irske reprezentance Martin O'Neill je bil po žrebu v skrbeh. Njegove varovance čakata težka obračuna z Dansko. Foto: Reuters Dodaj v

Hrvaška za nastop na SP-ju z Grčijo, Italija s Švedsko

Žreb poteka v Zürichu

17. oktober 2017 ob 14:07

Zürich - MMC RTV SLO

V Zürichu so izvedli žreb parov dodatnih kvalifikacij za svetovno nogometno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Rusiji.

Žreb so v Švici opravili izjemno hitro, kroglice je iz bobnov vlekel legendarni branilec madridskega Reala in španske izbrane vrste Fernando Hierro.

Italijani bodo za Švede velik zalogaj

49-letnik je zagotovo zadovoljil nogometne sladokusce, ki bodo priča dobrim tekmam, predvsem pa derbiju med Italijo in Švedsko. Prvo tekmo bodo odigrali v Stockholmu, drugo v Italiji. "Čakajo nas dve težki tekmi, a težko bi bilo proti kateri koli reprezentnanci. Vesel sem, da smo dobili nasprotnika, zdaj se lahko začnemo v miru pripravljati. Italijani imajo zelo močno ekipo, so zelo izkušeni, vsekakor jim bomo poskusili otežiti življenje. Prvo tekmo igramo doma, ne vem, ali je to dobro ali ne," je takoj po žrebu povedal švedski selektor Janne Andersson.

Dalić: Grke zelo spoštujem

Pestro bo tudi na dvoboju med Hrvaško in Grčijo, Hrvati bodo gostili prvo tekmo. "Grke zelo spoštujem, a optimističen sem kot vedno. Verjamem v svoje varovance in upam, da bodo delo opravili, tako kot treba. Za pripravo imamo dovolj časa, upam da bodo na reprezentančni zbor prišli vsi zdravi. Ekipo imam zelo močno, imam zelo dobre igralce. Upam, da bo za nami stala vsa država in da bodo navijači naš 12. igralec na teh obračunih. Veseli me, da bo prva tekma v Zagrebu," je povedal hrvaški selektor Zlatko Dalić.

Za pot v Rusijo se bosta udarili še reprezentanci Severne Irske in Švice ter izbrani vrsti Danske in Republike Irske. "Vsi vedo, kako pomembno se je uvrstiti na svetovno prvenstvo v Rusiji, izkoristil bi priložnost in vsem reprezentancam zaželel veliko sreče v dodatnih kvalifikacijah," je zbranim v Zürichu za konec žreba povedal Hierro.

Dodatne kvalifikacije za SP 2018:

SEVERNA IRSKA - ŠVICA



HRVAŠKA - GRČIJA



DANSKA - IRSKA



ŠVEDSKA - ITALIJA

Prve tekme bodo med 9. in 11. novembrom, povratna srečanja med 12. in 14. novembrom.

Mitja Lisjak