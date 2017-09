Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 11 glasov Ocenite to novico! Cenk Tosun je bil turški junak pred vročekrvnimi navijači v Eskišehirju. Foto: Reuters Hrvaški selektor Ante Čačić se je znašel pod pritiskom, potem ko je izgubil še drugič v zadnjih treh mesecih. Na začetku junija je Hrvaško z 1:0 porazila tudi Islandija. Foto: Reuters Aleksandar Kolarov je odločil tekmo med Irsko in Srbijo v Dublinu. Foto: Reuters VIDEO Zadetek Tosuna za zmago T... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvaško, Islandijo, Turčijo in Ukrajino ločita le dve točki

Srbija z eno nogo že na svetovnem prvenstvu

5. september 2017 ob 20:43,

zadnji poseg: 5. september 2017 ob 23:50

Eskišehir - MMC RTV SLO

Hrvaški nogometaši so si s porazom v Turčiji z 1:0 zagrenili življenje v kvalifikacijah za SP 2018. V skupini I sicer še vedno vodijo s 16 točkami, a prav toliko jih ima Islandija, Turčija in Ukrajina pa le dve manj.

Edini zadetek na srečanju v Eskišehirju je v 75. minuti dosegel Cenk Tosun. Vratar Danijel Subašić je najprej ustavil strel Oguzhana Ozyakupa, po odbiti žogi pa je napadalec Bešiktaša zatresel mrežo. Hrvaška, ki je dobro začela in prek Luke Modrića v 10. minuti zadela vratnico, a nato slabše nadaljevala, je igrala le dobra dva dneva po nedeljski preloženi tekmi zaradi naliva v Zagrebu proti Kosovu (1:0).

Turki so v soboto v Ukrajini izgubili z 2:0, zdaj pa so si povrnili upe na preboj na svetovno prvenstvo. Na drugi strani so Hrvati po junijskem porazu na Islandiji (1:0) klonili še na drugem gostovanju zapored in se bodo reševali na domači tekmi proti Finski, za konec kvalifikacij pa bodo gostovali v Kijevu. Medsebojni dvoboj bosta tri dni prej odigrali tudi Turčija in Islandija. Ta je tokrat po sobotnem spodrsljaju na Finskem (1:0) z dvema goloma Gylfija Sigurdssona odpravila Ukrajino.



V azijskih kvalifikacijah sta si v torek poleg že prej uvrščenih Irana in Japonske udeležbo na SP-ju zagotovili še Južna Koreja in Savdska Arabija. Avstralija in Sirija se bosta pomerili v dodatnih kvalifikacijah.



Prvi poraz Irske

V skupini D je Srbija z zmago v Dublinu z 0:1 naredila velik korak proti prvemu mestu. Tekmo je odločil Aleksandar Kolarov z močnim strelom v 55. minuti, ko se je žoga za črto odbila od prečke. Od 68. minute so gostje igrali brez izključenega Nikole Maksimovića. Irci so doživeli prvi poraz in zdrsnili na tretje mesto za Wales, ki je z 0:2 slavil v Moldaviji. Srbija ima dva kroga pred koncem kvalifikacij štiri točke prednosti pred Walesom in pet pred Irsko. V zadnjem krogu se bosta Wales in Irska udarila na medsebojni tekmi v Cardiffu.

Skupina D:

AVSTRIJA - GRUZIJA 1:1 (1:1)

Schaub 43.; Gvilia 8.

MOLDAVIJA - WALES 0:2 (0:0)

Robson-Kanu 80., Ramsey 90.



IRSKA - SRBIJA 0:1 (0:0)

Kolarov 55.

RK: Maksimović 68./Srbija

Lestvica:

SRBIJA 8 5 3 0 17:7 18 WALES 8 3 5 0 12:5 14 IRSKA 8 3 4 1 9:6 13 AVSTRIJA 8 2 3 3 10:10 9 GRUZIJA 8 0 5 3 8:12 5 MOLDAVIJA 8 0 2 6 4:20 2



Skupina G:

LIECHTENSTEIN - ŠPANIJA 0:8 (0:4)

Ramos 3., Morata 15., 54., Isco 16., Silva 39., Aspas 51., 63., Goppel 89./ag

ITALIJA - IZRAEL 1:0 (0:0)

Immobile 53.



MAKEDONIJA - ALBANIJA 1:1 (0:0)

Trajkovski 78./11-m; Roshi 53.

Lestvica:

ŠPANIJA 8 7 1 0 32:3 22 ITALIJA 8 6 1 1 19:7 19 ALBANIJA 8 4 1 3 10:9 13 IZRAEL 8 3 0 5 9:14 9 MAKEDONIJA 8 2 1 5 10:14 7 LIECHTENSTEIN 8 0 0 8 1:34 0



Skupina I:

KOSOVO - FINSKA 0:1 (0:0)

Pukki 83.

ISLANDIJA - UKRAJINA 2:0 (0:0)

Sigurdsson 47., 66.



TURČIJA - HRVAŠKA 1:0 (0:0)

Tosun 75.



Turčija: Babacan, Erkin, Soyuncu, Topal, Ayhan, Ozyakup, Sahin (87./Yokuslu), Tosun, Turan (70./Mor), Calhanoglu, Yilmaz (82./Tufan).

Hrvaška: Subašić, Pivarić, Vida, Lovren, Vrsaljko (84./Čop), Badelj, Modrić, Kovačić (70./Kramarić), Perišić, Brozović, Kalinić (62./Mandžukić).

Sodnik: Viktor Kassai (Madžarska)

Lestvica:

HRVAŠKA 8 5 1 2 12:3 16 ISLANDIJA 8 5 1 2 11:7 16 TURČIJA 8 4 2 2 12:8 14 UKRAJINA 8 4 2 2 11:7 14 FINSKA 8 2 1 5 6:10 7 KOSOVO 8 0 1 7 3:20 1

