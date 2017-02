Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Manchester United je z zmago v ligaškem pokalu izenačil rekord Liverpoola. Najuspešnejši angleški ekipi v zgodovini sta osvojili po 41 lovorik. Na tretjem mestu je Arsenal z 29 lovorikami. Foto: Reuters Mrežo Southamptona sta zadela Jesse Lingard in Zlatan Ibrahimović. Foto: Reuters Takole je Ibrahimović dosegel zmagoviti zadetek v 87. minuti srečanja. Foto: Reuters Southamptonov junak Manolo Gabbiadini ni mogel verjeti, da mu sodniki niso priznali prvega zadetka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ibrahimović rdečim vragom prinesel ligaški pokal

Gabbiadini zadel trikrat, priznali so mu le dva gola

26. februar 2017 ob 19:25

Wembley - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so osvojili angleški ligaški pokal, potem ko so v finalu na Wembleyju s 3:2 premagali Southampton. Junak tekme je bil Zlatan Ibrahimović.

35-letnik iz Malmä je v 87. minuti z glavo zadel zmagoviti gol, potem ko je Southamptonu uspelo izničiti zaostanek dveh zadetkov. To je za rdeče vrage peti osvojeni ligaški pokal in prvi po sezoni 2009/10, ko je bil United v finalu z 2:1 boljši od Aston Ville.

Rdeči vragi na odmor z minimalno prednostjo

Sodniška trojka, na čelu z glavnim sodnikom Andrejem Marrinerjem, je zelo razburila nogometaše Southamptona, potem ko je zaradi domnevnega prepovedanega položaja razveljavila zadetek Manola Gabbiadinija v 11. minuti. Bes na klopi ekipe z juga Anglije se še ni povsem polegel, ko so rdeči vragi na drugi strani zelenice povedli, zadel pa je - kdo drug kot - Zlatan Ibrahimović. Švedski napadalec je natančno meril s prostega strela in ukanil vratarja Fraserja Forsterja. Vodstvo Uniteda je v 39. minuti podvojil Jesse Lingard, ki je predložek Marcosa Roja z leve strani preusmeril v mrežo. Še pred odmorom je Southampton zaostanek prepolovil - Gabbiadini se je v sodnikovem dodatku otresel Erica Baillyja in brez večjih težav zadel za 2:1.

Izjemni Gabbiadini poravnal izid

Uvodne minute nadaljevanja so bile povsem v znamenju Southamptona. Ta je silovito pritisnil na vrata Davida De Gee in izid prek izjemnega Gabbiadinija poravnal v 49. minuti. 25-letni Italijan se je v kazenskem prostoru odlično znašel, iznenada je sprožil proti vratom, presenetil De Geo in žogo poslal za njegov hrbet. Napadi varovancev Clauda Puela niso pojenjali, po dobri uri igre je vratnico po strelu z glavo zatresel Oriol Romeu, ki je po predložku z leve strani dobil skok s Paulom Pogbajem. United je preživel nalete nasprotnika, v 76. minuti bi lahko znova smuknil v prednost, a je Lingard iz bližine z volejem žogo poslal čez gol.

Ibrahimović odločil finale

Tekma se je prevesila v končnico, v kateri so varovanci Joseja Mourinha pritisnili na vrata nasprotnika in v 87. minuti našli tisto, kar so iskali - zmagoviti zadetek. Odločil je Ibrahimović. Ta se je lepo znašel v kazenskem prostoru, vtekel je med dvema branilcema in po predložku Anderja Herrere z glavo rutinirano zadel za zmago. Southampton je poskušal do konca tekme izid znova poravnati, a neuspešno.

Angleški ligaški pokal, finale:

MANCHESTER UNITED - SOUTHAMPTON 3:2 (2:1)

85.264; Ibrahimović 19., 87., Lingard 39.; Gabbiadini 45., 49.

Man Utd: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Rojo, Herrera, Pogba, Lingard (77./Rashford), Mata (46./Carrick), Martial (90./Fellaini), Ibrahimović.

Southampton: Forster, Soares, Stephens, Jošida, Bertrand, Ward-Prowse, Romeu, Davis (90./Rodriguez), Redmond, Gabbiadini (83./Long), Tadić (77./Boufal).

Sodnik: Andre Marriner

M. L.