Icardi s hat-trickom odločil milanski derbi

Milan izgubil priključek z vrhom lestvice

15. oktober 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 15. oktober 2017 ob 22:29

Milano - MMC RTV SLO

Mauro Icardi je junak izjemno napetega milanskega derbija. Inter, ki v letošnji sezoni še ne pozna poraza, je v 8. krogu Serie A premagal Milan s 3:2.

Samir Handanović in soigralci so odlično začeli novo sezono, oddali so le dve točki in z zmago so se zavihteli na drugo mesto, potem ko je Juventus v soboto izgubil proti Laziu z 1:2. V vodstvu je Napoli, ki je zbral maksimalnih 24 točk.

Icardi unovčil podajo Candreve

Črno-modri so si priigrali prvo veliko priložnost. Antonio Candreva je v 13. minuti z roba kazenskega prostora zadel prečko, vratar Gianluigi Donnarumma je bil prekratek. Inter je bil vse nevarnejši, v 23. minuti je po podaji Ivana Perišića z glavo poskusil Miranda, a je žoga zletela mimo vrat. Pet minut zatem je Candreva ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Icardi velemojstrsko z desno nogo preusmeril žogo v malo mrežico. Milan se je prebudil tik pred odmorom, ko je dvakrat zapretil Fabio Borini.

Silva v prečko, Suso v polno

Na začetku drugega polčasa je Milan močno pritisnil. Vstopil je mladi up Patrick Cutrone. V 49. minuti je Andre Silva z 18 metrov z levo nogo zadel notranji del vratnice, odbito žogo pa je Mateo Musacchio poslal pod prečko. Stranski sodnik je takoj dvignil zastavico in ostalo je pri vodstvu Interja. Nevarne akcije Milana so si sledile, Cutrone je v 54. minuti zadel zunanji del mreže. Natančnejši je bil Suso dve minuti zatem, z 20 metrov je z diagonalnim strelom matiral Handanovića.

Icardi pred vrati pravi velemojster

Nekdanji vratar slovenske reprezentance je po uri igre preprečil vodstvo Milana, ko je sijajno posredoval z roko po nevarnem strelu Giacoma Bonaventure. Kazen za neučinkovitost rdeče-črnih je prišla v 63. minuti, ko je Icardi odvzel žogo zmedenemu Lucasu Biglii na sredini igrišča in krenil proti vratom. Na desni strani je zaposlil Perišića, ki je nato z leve strani podal pred vrata. Icardi je z volejem z desno nogo poslal žogo v desni spodnji kot. Izjemna poteza argentinskega napadalca.

Bonaventura iz bližine ukanil Handanovića

Milan je po zaostanku znova prevzel pobudo. V 81. minuti je Borini z desne strani podal v kazenski prostor, kjer je Andre Silva podaljšal žogo proti daljši vratnici. Bonaventura je s konico nogometnega čevlja potisnil žogo proti vratom, Handanoviću jo je še uspelo zaustaviti na golovi črto, a si jo je nato z nogo preusmeril prek golove črte.

Velika neumnost Rodrigueza v zadnji minuti

Vse je že kazalo na delitev točk, ko je Ricardo Rodriguez pred vrati z obema rokama na tla potisnil Danila D'Ambrosia. Sodnik Paolo Tagliavento je bil blizu in takoj je pokazal na belo točko. Icardi je postavil žogo na belo točko in poslal Donnarummo v napačno smer. Argentinec je s tem kronal sanjski večer na San Siru.

Milan na desetem mestu zaostaja že 12 točk za Napolijem in 10 točk za Interjem. Nov hud udarec za trenerja Vincenza Montello, ki ga čakajo težki dnevi.

8. krog:

INTER - MILAN 3:2 (1:0)

Icardi 28., 63., 90./11-m; Suso 56., Bonaventura 81.

Inter: Handanović, D'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Nagatomo, Vecino, Borja Valero (85./Eder), Candreva (73./Cancelo), Gagliardini, Perišić, Icardi (93./Santon).

Milan: Donnarumma, Musacchio, Bonucci, Romagnoli (78./Locatelli), Borini, Kessie (46./Cutrone), Biglia, Bonaventura, Rodriguez, Suso, Andre Silva.

Sodnik: Paolo Tagliavento



FIORENTINA - UDINESE 2:1 (1:0)

Thereau 28., 57.; Samir 72.

BOLOGNA - SPAL 2:1 (1:0)

Poli 30, Salamon 49./ag; Antenucci 88.

CAGLIARI - GENOA 2:3 (0:2)

Pavoletti 48., Pedro 78./11-m; Galabinov 8., Taarabt 35., Rigoni 75.

CROTONE - TORINO 2:2 (1:0)

Rohden 25., Martella 64.; Falque 54., De Silvestri 92.

Kotnik (Crotone) ni bil v ekipi.

SAMPDORIA - ATALANTA 3:1 (0:1)

Zapata 56., Caprari 60., Linetty 68.; Cristante 21.

Iličić je igral do 73. minute, Kurtić (oba Atalanta) je bil na klopi.

SASSUOLO - CHIEVO 0:0

Birsa je igral do 76. minute, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

Ponedeljek ob 20.45:

VERONA - BENEVENTO



Odigrano v soboto:

JUVENTUS - LAZIO 1:2 (1:0)

Douglas Costa 23.; Immobile 47., 54./11-m

Dybala (Juventus) je v 97. minuti zapravil 11-m.

ROMA - NAPOLI 0:1 (0:1)

Insigne 20.

Lestvica: NAPOLI 8 8 0 0 26:5 24 INTER 8 7 1 0 17:5 22 JUVENTUS 8 6 1 1 21:7 19 LAZIO 8 6 1 1 21:10 19 ROMA 7 5 0 2 14:5 15 SAMPDORIA 7 4 2 1 11:9 14 BOLOGNA 8 4 2 2 8:8 14 TORINO 8 3 4 1 14:13 13 CHIEVO 8 3 3 2 9:9 12 MILAN 8 4 0 4 12:13 12 FIORENTINA 8 3 1 4 12:11 10 ATALANTA 8 2 3 3 13:13 9 UDINESE 8 2 0 6 13:15 6 CAGLIARI 8 2 0 6 6:14 6 CROTONE 8 1 3 4 6:14 6 GENOA 8 1 2 5 8:13 5 SPAL 8 1 2 5 7:14 5 SASSUOLO 8 1 2 5 4:15 5 HELLAS VERONA 7 0 3 4 3:16 3 BENEVENTO 7 0 0 7 2:18 0

A. G.