Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Islandskem nogometašem je uspel nov velik podvig. Foto: Reuters Naša uvrstitev na svetovno prvenstvo ni uspeh, ki bi bil že dosežen, temveč le dolga pot do končnega cilja. Heimir Hallgrimsson, selektor Islandije Navijači Islandije bodo rajali tudi v Rusiji. Foto: Reuters Sorodne novice Prijović popeljal Srbijo na SP, Kramarić pa Hrvate v dodatne kvalifikacije Dodaj v

Islandija - fenomen, ki bo nastopil še na največji sceni

Hallgrimsson: Prvo pivo je najtežje

10. oktober 2017 ob 11:06

Reykjavik - MMC RTV SLO

Reprezentanca Islandije se je uvrstila na svetovno prvenstvo v nogometu. S tem je postala daleč najmanjša država, ki bo nastopila na zaključnem turnirju.

Svež je spomin na lansko evropsko prvenstvo, ko so Islandci iz tekme v tekmo presenečali, največji podvig pa jim je uspel v osmini finala, v kateri so premagali velesilo Anglijo.

Vsa otoška država na severu Evrope je dihala z nogometaši, to bo počela tudi med 14. junijem in 15. julijem prihodnje leto, ko bodo 'vikingi' v Rusiji igrali na mundialu.

Islandci so v kvalifikacijski skupini I zasedli prvo mesto in se s sedmimi zmagami, enim remijem in zgolj dvema porazoma na desetih tekmah neposredno uvrstili na SP. Drugo mesto je osvojila Hrvaška, brez SP-ja pa so ostali Ukrajina, Turčija, Finska in Kosovo.

Hallgrimsson: Prvo pivo je najtežje

Prvo mesto so si Islandci zagotovili na tekmi zadnjega kroga proti Kosovu. Zmagali so z 2:0, med strelce sta se vpisala Gylfi Sigurdsson in Johann Gudmundsson, ki si kruh služita v angleški Premier ligi. Islandski selektor Heimir Hallgrimsson je priznal, da se je pred začetkom kvalifikacijskega ciklusa za prvenstvo v Rusiji zbal glede motivacije varovancev po izjemnem uspehu na prvenstvu stare celine v Franciji. "Prvo pivo po prekrokani noči ni najboljše. Najtežje je bilo znova začeti po izjemni zabavi v Franciji," je v svojem slogu dejal 50-letnik in sklenil: "Za nameček smo padli v skupino s Hrvaško, Turčijo, Ukrajino in FInsko, ki so precej boljše ekipe, kot kaže njihova končna uvrstitev na lestvici naše skupine. Naša uvrstitev na svetovno prvenstvo ni uspeh, ki bi bil že dosežen, temveč le dolga pot do končnega cilja."

Le 335 tisoč jih je

Islandija ima le približno 335 tisoč prebivalcev, s čimer je po številu prebivalcev postala najmanjša država, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu. Do ponedeljka zvečer je z 1,37 milijona prebivalcev ta rekord držal Trinidad in Tobago. Na lestvici najmanjših udeleženk SP-ja po številu prebivalcev najdemo še Severno Irsko (1,85 milijona prebivalcev), Slovenijo (2,06 milijona), Jamajko (2,90 milijona) in Wales (3,1 milijona).

M. L.