Navijači Lazia spet razburjajo javnost

V navijaškem sektorju naj žensk ne bi bilo v prvih vrstah

20. avgust 2018 ob 17:55

Rim - MMC RTV SLO, STA

Ultrasi nogometnega kluba Lazio so v soboto na stadionu delili letake, na katerih so vse ženske pozvali, naj se v navijaškem sektorju ne postavijo v prve vrste.

"Curva Nord je za nas sveto območje," so zapisali in dodali, da prve vrste predstavljajo "strelski jarek".

"V strelskem jarku ne smejo biti naše ženske, žene in prijateljice, zato jih vabimo, naj se postavijo od desete vrste naprej," so še zapisali Ultrasi.

Od poziva so se v klubu takoj distancirali: "To ni mnenje kluba. Smo proti vsakršni diskriminaciji," je medijem dejal predstavnik kluba po porazu Lazia v uvodnem krogu italijanske Serie A proti Napoliju z 1:2.

Navijači Lazia so za večji škandal poskrbeli že lani, ko so na olimpijskem stadionu v Rimu, ki si ga delita oba največja kluba v mestu, nalepili plakat, na katerem so s fotomontažo združili obraz žrtve holokavsta Anne Frank, ki so ji dodali dres mestnega tekmeca Rome. Zveza je Lazio takrat zato kaznovala s 50.000 evrov kazni.

Kakšna bo reakcija zveze tokrat, še ni znano, a na zvezi so poziv navijačev Lazia že označili za slabo šalo. "Če se pogovarjamo o stadionih, je to najprej kraj, kjer naj se srečujejo družine. Getoizacija ljudi je zelo neumna," je povedal Roberto Fabbricini iz italijanske zveze.

T. O.