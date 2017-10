Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je glavni favorit za nagrado v letošnjem letu. Foto: Reuters Dodaj v

Izbor nogometaša leta v Londonu - kandidati Ronaldo, Messi in Neymar

Allegri, Conte in Zidane kandidati za trenerja leta

23. oktober 2017 ob 20:30

London - MMC RTV SLO

Mednarodna nogometna zveza bo v Londonu razglasila nogometaša leta, za ta laskavi naziv se potegujejo Cristiano Ronaldo, ki je favorit, Lionel Messi in Neymar. Prenos je na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

Ronaldo bi se s petim nazivom najboljšega nogometaša leta izenačil z Messijem. Portugalec je z madirdskim Realom osvojil Ligo prvakov, klubsko svetovno prvenstvo in špansko prvenstvo. Od leta 2007 je bil z izjemo leta 2010 vselej med najboljšimi tremi v izboru za nogometaša leta, Messi pa od leta 2007 nikoli ni bil slabši kot drugi.

Za trenerja leta so potegujejo Italijan Massimiliano Allegri (Juventus), Italijan Antonio Conte (Chelsea) in Francoz Zinedine Zidane (Real Madrid). Za najboljšega trenerja ženske ekipe bodo razglasili nekoga od trojice Nils Nielsen (reprezentanca Danske), Gerard Precheur (Lyon) in Sarina Wiegman (reprezentanca Nizozemske).

Za najboljšo nogometašico so v igri Deyna Castellanos iz Venezuele (Santa Clarita Blue Heart), Američanka Carli Lloyd (Houston Dash) in Nizozemka Lieke Martens (Rosengard/Barcelona).

Za najboljšega vratarja se potegujejo Italijan Gianluigi Buffon, Kostaričan Keylor Navas in Nemec Manuel Neuer.

Za nagrado Ferenca Puskasa, za najlepši gol, se potegujejo Venezuelka Deyna Castellanos, Francoz Olivier Giroud in Južnoafričan Oscarine Masuluke.

Za navijaško nagrado v igri ostajajo privrženci Borussie Dortmunda, Celtica iz Glasgowa in Köbenhavna.

V Londonu pa bodo izbrali še najboljšo enajsterico letošnjega leta ter podelili nagrado za fair-play.

