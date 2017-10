Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Rijeke so v nizu slabih tekem. Foto: Reuters Dodaj v

Kek po novem porazu Rijeke: Dinamo je zasluženo zmagal

Razlika že devet točk

28. oktober 2017 ob 18:26

Zagreb - MMC RTV SLO

Nogometaši Rijeke so v hrvaškem prvenstvu izgubili še tretjič zapored, varovanci Matjaža Keka so bili v 14. krogu poraženi na Maksimiru s 3:1.



Hrvaški prvaki so sicer začeli udarno, saj so povedli v 9. minuti. Akcijo je na desni strani začel Boadu Maxwell Acosty, podal je proti sredini, žoga pa se je vrnila do Acostyja, ki je zadel za 1:0.

Dinamo je kmalu vzpostavil ravnotežje, v 29. minuti je izenačil Nikola Moro, v drugem polčasu pa je preobrat z dvema goloma končal El Arbi Hilal Soudani.

Nekdanji selektor slovenske reprezentance je po tekmi priznal: "Tekma je bila dobra, živahna, tudi sojenje je bilo dobro. Dinamo je zasluženo zmagal. Imeli smo precej težav. Sicer smo tekmo dobro začeli, a pokopale so nas individualne napake. Dinamu lahko samo čestitam za zmago."

Dinamo po 14 krogih beži že za devet točk. "V tem trenutku sploh ni pomembno ali ima Dinamo prednost 6, 9 ali 12 točk. Mi moramo predvsem razmišljati o sebi. Dinamo je zasluženo na vrhu lestvice," je še dodal Kek.

Hrvaško prvenstvo, 14. krog:

DINAMO ZAGREB - RIJEKA 3:1 (1:1)

Moro 29., Soudani 49., 79.; Acosty 9.

Lestvica: Dinamo Zagreb 34, Rijeka 25, Hajduk in Osijek po 24, Lokomotiva 18 točk ...

