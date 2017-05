Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Carlos Tevez je v Šanghaju postal najbolje plačani nogometaš na svetu. Na sezono naj bi zaslužil kar 41 milijonov dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajci bodo morali za tujce odšteti dvakratno odškodnino

Omejeno bo tudi število tujih nogometašev

25. maj 2017 ob 07:56

Peking - MMC RTV SLO/STA

Kitajska nogometna zveza je pred poletnim prestopnim rokom sprejela ukrepe, ki naj bi zajezili brezglavo trošenje denarja za prihode tujih igralcev.

Kolikor denarja bo klub porabil za nakup tujega igralca, enako vsoto bo moral investirati v sklad za razvoj mladih kitajskih nogometašev.

Ob tem je kitajska zveza sprejela tudi pravilo, da bo moral imeti vsak klub v naslednji sezoni na igrišču isto število tujih igralcev in domačih predstavnikov do 23 let.

Ukrepi naj bi klube odvrnili od dragih nakupov več ali manj odsluženih zvezdnikov, ki za bogate lastnike kitajskih klubov pomenijo zgolj hitro pot do boljših športnih rezultatov.

Kitajska je v letošnjem zimskem prestopnem roku zapravila kar 388 milijonov evrov za prihode tujih nogometašev, s nakupoma Ezequiela Lavezzija in Carlosa Teveza pa je petkrat v dvanajstih mesecih podrla vse azijske rekorde po višini prestopov.

Na obzorju je sicer nov astronomski prestop. Po poročanju medijev se Tianjin Quanjian zanima za usluge napadalca Chelsea Diega Coste, zanj pa je pripravljen odšteti 60 milijonov evrov.

