Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sabri Lamouchi je na svetovnem prvenstvu leta 2014 v Braziliji vodil Slonokoščeno obalo. V skupini C je zasedel le tretjo mesto in ostal brez osmine finala. Foto: EPA Dodaj v

Lamouchi novi trener Rennesa

Na klopi "slonov" se ni izkazal

8. november 2017 ob 19:14

Rennes - MMC RTV SLO

Nekdanji francoski reprezentant Sabri Lamouchi je novi trener Rennesa. Podpisal je dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Za 45-letnega Lamouchija bo to prva trenerska služba v francoski ligi. Lamouchi je igral za Auxerre (leta 1996 se je veselil naslova francoskega prvaka), Monaco, Parmo, Inter in Marseille. Za francosko izbrano vrsto je med letoma 1996 in 2001 odigral 12 tekem. Leta 1998 je bil na širšem spisku za svetovno prvenstvo v Franciji, a se je selektor Aime Jacquet v zadnjem trenutku odločil, da ga ne uvrsti med 22 nogometašev, ki so nato osvojili naslov prvaka.

Med letoma 2012 in 2014 je vodil Slonokoščeno obalo, od leta 2015 pa katarski klub El-Jaish.

Nasledil je Christiana Gourcuffa, ki je v petek odstopil. Rennes je trenutno deseti v francoski ligi. Lamouchi bo debitiral 18. novembra v Strasbourgu.

A. G.