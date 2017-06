Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hasan Ismaik je imel velike načrte, realnost pa je popolnoma drugačna. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Levi ne bodo več rjoveli - 1860 München brez licence za tretjo ligo

V dodatnih kvalifikacijah izgubili proti Regensburgu

2. junij 2017 ob 19:03

München - MMC RTV SLO

1860 München, ki je leta 1966 postal nemški nogometni prvak, leto zatem pa podprvak, ni dobil licence za nastopanje v tretji nemški ligi.

V torek je bil črn dan na Allianz Areni. Na tekmi dodatnih kvalifikacij za drugo nemško ligo so münchenski levi izgubili povratno tekmo z Regensburgom z 0:2. Tekma je bila za četrt ure prekinjena zaradi divjanja navijačev.

Jordanski investitor in večinski delničar Hasan Ismaik je zavrnil plačilo dodatnih milijonov evrov, ki so potrebni za pridobitev licence za tretjo ligo. Zdaj še ni jasno, ali bo eden od ustanovnih klubov nemške lige v naslednji sezoni igral v regionalni ligi na Bavarskem ali pa bo padel še nižje.

Pred 13 leti slovo od Bundeslige

Velika kriza modrih iz Münchna se je začela leta 2004, ko so izpadli iz Bundeslige. Poleti 2005 je bila končana gradnja Allianz Arene, mogočnega stadiona v Fröttmaningu, ki je eden izmed najmodernejših na svetu. Skupaj z Bayernom so se levi preselili na novi stadion. V zadnjem desetletju niso uspeli pritio do tretjega mesta v drugi ligi, ki zagotavlja dodatne kvalifikacije za Bundeligo.

Napovedal Ligo prvakov, padel pa med amaterje

Leta 2011 je v klub prišel jordanski milijarder Ismaik. Napovedal je hitro vrnitev med nemško elito in boj za Ligo prvakov. Realnost je bila popolnoma drugačna. V letošnjio sezoni so Ivica Olić in soigralci končali na 16. mestu, v torek pa so doživeli pravi šok pred 62.000 navijači na Allianz Areni, kar je bil rekordni obisk ene tekme dodatnih kvalifikacij v Nemčiji.

Ko je bilo pri izidu 0:2 že vse izgubljeno je deset minut pred koncem navijačem prekipelo. Lomili so stole za golom in jih metali na igrišče in na policiste. Sodnik Daniel Siebert je v kaotičnih razmerah komaj pripeljal srečanje do konca.

A. G.