Liga prvakov: PSG - Barcelona 0:0, Benfica - Borussia (D) 0:0

Povratni tekmi 8. marca

14. februar 2017 ob 20:29,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 20:43

Pariz/Lizbona - MMC RTV SLO

S tekmama PSG - Barcelona in Benfica - Borussia Dortmund se je ob 20.45 začela osmina finala Lige prvakov v nogometu.

Parižani in Katalonci se odlično poznajo, saj se srečujejo že tretjič v zadnjih petih sezonah. Barca je pred dvema letoma na poti do naslova gladko izločila PSG v četrtfinalu. Vse je bilo odločeno že na Parku princev (1:3), na Camp Nouu pa so zmagali z 2:0. Precej bolj napeto je bilo aprila 2013, ko sta se ekipi v Parizu razšli z remijem (2:2), Barca pa je na domači zelenici trepetala vse do konca (1:1).



Osmina finala, prvi tekmi, danes ob 20.45:

BENFICA - BORUSSIA DORTMUND 0:0 (-:-)

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Carillo, Rafa Silva, Mitroglou.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Durm, Guerreiro, Dembele, Reus, Aubameyang.

Sodnik: Nicola Rizzoli (Italija)



PARIS SG - BARCELONA 0:0 (-:-)

Paris SG: Trapp, Kurzawa, Marquinhos, Kimpembe, Meunier, Rabiot, Verratti, Matuidi, Di Maria, Cavani, Draxler.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Andre Gomes, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



Povratni tekmi bosta 8. marca ob 20.45.

