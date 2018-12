Dodaj v

Bo Jan Oblak izbran v Uefino najenajsterico leta 2018? Odločate uporabniki spleta.

Uefino glasovanje za XI leta poteka do 11. januarja

11. december 2018 ob 11:41,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 12:01

Nyon - MMC RTV SLO

Med 50 nominiranci za najboljšo nogometno enajsterico leta 2018 v Evropi je Uefa izbrala tudi slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki mora za najenajsterico ugnati štiri vratarske kolege.

23-letni Škofjeločan je letos osvojil Evropsko ligo in evropski superpokal z Atleticom Madridom, v španskem prvenstvu pa je pobral tretjo zaporedno lovoriko Zamora za vratarja z najmanj prejetimi goli v La Ligi. Foto: Reuters

Luka Modrić je doslej pobral vse glavne individualne lovorike, ki sta jih podelila Fifa in Uefa ter France Football v zadnjih mesecih. Foto: Reuters

Kdo je bil najboljši vratar nogometnega leta 2018? Alisson Becker, Hugo Lloris, Keylor

Navas, Marc-Andre ter Stegen ali Jan Oblak? Omenjena peterica čuvajev mreže kandidira za Uefino najenajsterico leta, pri čemer bo še eno mesto tudi za rezervista na klopi.

Petnajsterica nominirancev igra v Madridu

Med 50 najboljšimi nogometaši v Evropi je večina običajnih osumljencev. Največ, kar 9, jih prihaja iz vrst Reala Madrida, po 6 kandidatov prispevata Liverpool in Atletico Madrid. Na seznamu so igralci iz 14 evropskih klubov iz 20 držav, med njimi je kot edini Slovenec izpostavljeni Oblak, ki sicer v letu 2018 ni branil niti minute za reprezentanco Slovenije. Med petdeseterico je sicer 17 novincev.

Enajst svetovnih prvakov in le dva Hrvata

Navijači na uradni spletni strani Evropske nogometne zveze (Uefa) izbirajo želeno postavitev, nato pa se jim ponudi izbira med 5 vratarji, 15 branilci, 15 vezisti in 15 napadalci. Iz vrst svetovne prvakinje Francije je kar 11 kandidatov, medtem ko čast svetovnih podprvakov Hrvatov zastopata le dva Ivan Rakitić in dobitnik zlate žoge Luka Modrić.

Glasovanje na Uefini strani Povezava do izbora najenajsterice leta

Nogometni svet naj bi glede najboljšega igralca razdeljene med privrženci Lea Messija in Cristiana Ronalda, a v lanski Uefini spletni anketi je največ glasov prejel kapetan Reala Madrida Sergio Ramos. Foto: EPA

Nominiranci za Uefino najenajsterico leta 2018

Vratarji:

Alisson Becker (Liveprool, Brazilija),

Hugo Lloris (Tottenham, Francija),

Keylor Navas (Real Madrid, Kostarika),

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenija ),

(Atletico Madrid, ), Marc-André ter Stegen (Barcelona, Nemčija).

Branilci:

Virgil Van Dijk (Liverpool, Nizozemska),

Raphaël Varane (Real Madrid, Francija),

Sergio Ramos (Real Madrid, Španija),

Marcelo (Real Madrid, Brazilija),

Diego Godín (Atletico Madrid, Urugvaj),

Giorgio Chiellini (Juventus, Italija),

Samuel Umtiti (Barcelona, Francija),

Jordi Alba (Barcelona, Španija),

Kalidou Koulibaly (Napoli, Senegal),

Kostas Manolas (Roma, Grčija),

Lucas Hernandez (Atletico Madrid, Francija),

Jose María Gimenez (Atletico Madrid, Francija),

Gerard Pique (Barcelona, Španija),

Joshua Kimmich (Bayern München, Nemčija),

John Stones (Manchester City, Anglija).

Vezisti:

Luka Modrić (Real Madrid, Hrvaška),

N'Golo Kante (Chelsea Francija),

Kevin De Bruyne (Manchester City, Belgija),

James Milner (Liverpool, Anglija),

Casemiro (Real Madrid, Brazilija),

Isco (Real Madrid, Španija),

Toni Kroos (Real Madrid, Nemčija),

Paul Pogba (Manchester United, Francija),

Ivan Rakitić (Barcelona, Hrvaška),

David Silva (Manchester City, Španija),

Miralem Pjanić (Juventus, Bosna in Hercegovina),

Saul Níguez (Atletico Madrid, Španija),

Eden Hazard (Chelsea, Belgija),

Dimitri Payet (Marseille, Francija),

Florian Thauvin (Marseille, Francija).

Napadalci:

Lionel Messi (Barcelona, Argentina),

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portugalska),

Sadio Mane (Liverpool, Senegal),

Kylian Mbappe (PSG, Francija),

Neymar (PSG, Brazilija),

Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Francija),

Harry Kane (Tottenham, Anglija),

Mohamed Salah (Liverpool, Egipt),

Roberto Firmino (Liverpool, Brazilija),

Edin Džeko (Roma, Bosna in Hercegovina),

Robert Lewandowski (Bayern München, Poljska),

Paulo Dybala (Juventus, Argentina),

Luis Suarez (Barcelona, Urugvaj),

Edinson Cavani (PSG, Urugvaj),

Gareth Bale (Real Madrid, Wales).



