Kane se spominja ostre Chiellinijeve dobrodošlice

V torek Juventus - Tottenham, v sredo Real - PSG

12. februar 2018 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Harry Kane, to sezono strelec 32 zadetkov za Tottenham, bo v torek svoje mojstrstvo poskušal unovčiti še proti odlični obrambi Juventusa, ki je na zadnjih 16 tekmah (v vseh tekmovanjih) dobila le en gol.

V Ligi prvakov je konec zimskega premora, z osmino finala se začenjajo izločilni boji, pri čemer bo najvznemirljivejša tekma med Realom in PSG-jem v sredo. V torek bo Juventus gostil Tottenham, Basel pa Manchester City. Juventusova granitna obramba utegne pogrešati Andreo Barzaglia, zaradi poškodbe ne bosta igrala niti organizator igre Paolo Dybala (zamenjal naj bi ga Douglas Costa) in Blaise Matuidi, ki ga je od vseh igralcev verjetno najtežje nadomestiti. Ko je novembra Juventus izgubil proti Sampdorii (3:2) in je bil Matuidi na klopi, je trener Allegri spremenil sistem v 4-3-3, Matuidi pa je imel v tej postavitvi eno osrednjih vlog, kar je prineslo 10 zmag in en remi v enajstih srečanjih Serie A. Francoz si je prejšnjo nedeljo (7:0 proti Sassuolu) poškodoval stegensko mišico. V petek (zmaga nad Fiorentino z 2:0) ga je zamenjal Claudio Marchisio.



Kane: To so tekme, ki jih želiš igrati

Tottenham bo tudi v Torinu, kjer ga bo spremljalo 2.500 domačih navijačev, igral napadalno. "Svojih načel ne bomo menjali. Morali bomo biti agresivni in pogumni. Ko smo igrali v skupinskem delu, so vsi napovedovali, da bo Real prvi in Borussia druga. A smo bili zmagovalci skupine mi in zdaj smo tukaj, z željo, da gremo v četrtfinale," pravi trener Mauricio Pochettino, čigar družinske korenine segajo prav v Torino. Prvi zvezdnik ekipe, napadalec Harry Kane, se ne boji, ker bo imel opravka s trdno obrambo. "To so tekme, ki jih želiš igrati. Vedno pravim, da se želim preizkusiti proti najboljšim obrambam sveta. Chiellini je izjemen branilec. Pet minut po tem, ko sem (marca 2015) na tekmi proti Italiji prvič zaigral za angleško reprezentanco, me je grobo ustavil. To je bila prijazna dobrodošlica v mednarodni nogomet," je v smehu povedal Kane.

Juve v Evropi doma neporažen od leta 2013

Juventus, ki je Ligo prvakov začel s porazom v Barceloni (3:0), v naslednjih petih obračunih pa ostal neporažen, ima na domačem stadionu zgledno statistiko: v evropskih tekmovanjih je neporažen vse od aprila 2013, ko ga je premagal Bayern. Od tedaj je na 26 tekmah 16-krat zmagal in 10-krat remiziral. S Tottenhamom se Juventus na evropskem prizorišču še ni pomeril, avgustovska prijateljska tekma pa se je končala z angleško zmago 2:0. Tottenham je šele drugič v osmini finala Lige prvakov. Pred sedmimi leti je na tej stopnji izločil AC Milan. Od zadnjih štirinajstih tekem v evropskih pokalih je v gosteh zmagal le štirikrat. Belgijski branilec Toby Alderweireld je pozdravil poškodbo, a v torek verjetno še ne bo dobil priložnosti.

Basel želi presenetiti še City

Švicarski prvak Basel (tretjič se je prebil v osmino finala) bo gostil Manchester City, ekipo, vredno kar 875 milijonov evrov. To bo njun prvi medsebojni dvoboj v evropskih pokalih. Basel sta v zimskem prestopnem roku zapustila Manuel Akanji in Renato Steffen. Jasno je, kdo je favorit, a vseeno mora biti City previden, navsezadnje je Basel jeseni premagal Cityjeve mestne tekmece, Manchester United (1:0). Čeprav ima trener Guardiola precej težav s poškodbami, je City, ki ima na vrhu angleškega prvenstva kar 16 točk prednosti pred drugim Unitedom, v nedeljo s 5:1 razbil Leroy Sane, pri čemer je Sergio Agüero zabil štiri gole, tako da City ni preveč pogrešal poškodovanega napadalca Gabriela Jesusa. Leroy Sane že trenira, a ga Guardiola najbrž še ne bo poslal na igrišče.

Liga prvakov, osmina finala, prve tekme, torek ob 20.45:

JUVENTUS - TOTTENHAM

Verjetni postavi:

Juventus: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Bentancur; Douglas Costa, Higuain, Mandžukić.

Tottenham: Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen; Son, Dembele, Dier, Davies; Eriksen, Alli; Kane.

Sodnik: Felix Brych (NEM)





BASEL - MANCHESTER CITY

Verjetni postavi:

Basel: Vaclík; Lacroix, Suchý, Balanta; Lang, Frei (Zuffi), Xhaka, Petretta; Elyounoussi, Van Wolfswinkel, Oberlin.

Man. City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva, De Bruyne, Sterling; Agüero.

Sodnik Jonas Eriksson (ŠVE)



Povratni tekmi bosta 7. marca.



Sreda ob 20.45:

PORTO - LIVERPOOL



REAL MADRID - PARIS SG

Povratni tekmi bosta 6. marca.

Torek, 20. februarja, ob 20.45:

CHELSEA - BARCELONA



BAYERN - BEŠIKTAŠ

Povratni tekmi bosta 14. marca.



Sreda, 21. februarja, ob 20.45:

SEVILLA - MANCHESTER UNITED



ŠAHTAR - ROMA

Povratni tekmi bosta 13. marca.

T. O.