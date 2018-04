Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 37 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je v 97. minuti rednega dela srečanja odrešil svojo ekipo, ki je v sredo zvečer hodila nevarno po robu izpada iz Lige prvakov. O zaključku povratne tekme na Santiagu Bernabeuu se bo govorilo še dolgo. Foto: Reuters Legendarni Juventusov vratar Gianluigi Buffon je po izteku sodnikovega dodatka rednega dela srečanja popolnoma izgubil živce, ko je glavni sodnik Michael Oliver dosodil 11-metrovko v korist Madridčanov. 40-letni veteran, ki je v Ligi prvakov odigral zavidljivih 117 tekem, je bil sploh prvič izključen v tem tekmovanju. Foto: Reuters Hrvaški napadalec Mario Mandžukić je na Santiagu Bernabeuu Juventus povedel v vodstvo že po 76 sekundah igre. To je bil najzgodnejši zadetek, ki ga je Real Madrid kdaj koli prejel na domači tekmi Lige prvakov. Foto: Reuters Mandžukić je bil z glavo natančen tudi v 37. minuti srečanja, ko je podvojil vodstvo stare dame (0:2). Foto: Reuters Blaise Matuidi je po dobri uri igre izenačil skupni izid na 3:3. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo je dvakrat v prvem polčasu zahteval najstrožjo kazen, a je glavni sodnik, Anglež Michael Oliver le zamahnil z roko. Na koncu je Portugalec le dočakal strel z bele točke in pet minut slave. Foto: Reuters Nogometaši Bayerna z igro niso navdušili, a na povratni četrtfinalni tekmi na Allianz Areni so storili dovolj, da so se razmeroma mirno prebili v polfinale letošnje Lige prvakov. Ta podvig je Bavarcem uspel že četrtič v zadnjih petih letih. Foto: Reuters Sevilla je igrala zelo grobo, Bayernovi nogometaši so se večkrat znašli na tleh v bolečinah, po eni izmed akcij je zaradi bolečin v ramenskem sklepu zdravniško pomoč potreboval tudi Rafinha. Foto: Reuters Dodaj v

Real po (sodniškem) poljubu sreče v polfinale Lige prvakov

V Münchnu mreži obmirovali

11. april 2018 ob 19:58,

zadnji poseg: 11. april 2018 ob 23:43

München,Madrid - MMC RTV SLO

Nogometaši Juventusa so dobili povratni četrtfinalni obračun Lige prvakov proti madridskemu Realu s 3:1, a to ni bilo dovolj za napredovanje v polfinale, kjer je tudi Bayern.

Italijanski prvaki so v prvem polčasu popolnoma zasenčili Madridčane, v nadaljevanju so celo izenačili skupni izid na 3:3, potem ko so prvo tekmo v Torinu izgubili z 0:3, in ko je že kazalo, da se bo tekma prevesila v podaljška, je glavni sodnik Michael Oliver pokazal na belo točko, s katere je Real v polfinale popeljal Cristiano Ronaldo.

Na drugem srednem povratnem četrtfinalnem srečanju sta se na Allianz Areni udarila Bayern in Sevilla, mreži sta obmirovali. S skupnim izidom 2:1 so v polfinale napredovali Bavarci. Tako se je po letu 2010 prvič zgodilo, da so vsi štirje polfinalisti Lige prvakov iz različnih držav: Španije, Italije, Anglije in Nemčije.

Mandžukić zadel že po 76 sekundah

Nogometaši Juventusa so tekmo začeli sijajno, saj so že v 2. minuti zatresli mrežo. V bliskoviti akciji je Sami Khedira z desne strani predložek poslal na drugo vratnico, kjer je Mario Mandžukić z glavo žogo poslal pod prečko za 0:1. To je bil najzgodnejši zadetek, ki ga je kraljevi klub prejel na domači tekmi Lige prvakov. Napadi Torinčanov niso pojenjali, Italijani so zavohali kri, kaj kmalu bi v 7. minuti podvojili vodstvo, a se je gostiteljem po odličnem prodoru Douglasa Coste in strelu Gonzala Higuaina nekako uspelo rešiti.

Iscov zadetek razveljavljen

Varovanci Zinedina Zidana gostom niso ostali dolžni, razmeroma hitro so se pobrali po uvodnem šoku in v 10. minuti že zapretili prek Garetha Bala, ki je atraktivno poskusil s peto, a žogo poslal v zunanji del mreže. Štiri minute pozneje je mrežo sicer zatresel Isco, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V naslednjih minutah se je igra nekoliko umirila, še najbolj vroče je bilo v 34. minuti, ko je Gianluigi Buffon po podaji Cristiana Ronalda z levico Iscu preprečil veselje.

"Mandžo" še drugič premagal Navasa

A zelo kmalu je sledil nov šok za domači kolektiv. V 37. minuti je po lepi akciji in predložku rezervista Stephana Lichtsteinerja z desne strani znova z glavo zadel Mandžukić, ki je žogo ob bližnji vratnici poslal za hrbet Keylorja Navasa. To je bil njegov četrti zadetek na šestih tekmah v letošnji sezoni Lige prvakov. Na stadionu se je slišalo samo Juventusove navijače, ki pa so v drugi minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa za hip obmolknili, ko je po predložku z leve strani Rapahel Varane z glavo žogo poslal v prečko.

Matuidi izenačil skupni izid!

Italijani so tudi v drugem polčasu nadaljevali dobro predstavo iz prvega, v 59. minuti je Navasove dlani po strelu iz obrata ogrel Higuain, dve minuti pozneje pa je moral 31-letni vratar iz Kostarike še tretjič po žogo v svojo mrežo. Storil je napako, ko ni ujel visokega predložka v kazenski prostor, žoga se je odbila pred golovo črto, kjer jo je v mrežo z zadnjimi močmi zbezal Blaise Matuidi. 0:3!

Kraljevi klub vendarle nekajkrat zapretil

Juventus je bil v naletu, svojo nalogo so varovanci Massimiliana Allegrija izpolnili, začeli so pritisk za četrti zadetek, vendar jih je domači obrambi uspelo zaustaviti. Nato so sledile minute Reala. Najprej je Buffon z izjemno obrambo žogo odbil v kot po strelu Isca, hip zatem je Varane iz obrata meril nenatančno. Pritisk gostiteljev ni pojenjal, v 80. minuti bi svojega vratarja skoraj premagal Giorgio Chiellini, ki je žogo nespretno z glavo za las poslal čez prečko.

Buffon izključen, C. Ronaldo zadel za polfinale

V končnici tekme je bilo vse odprto, obe ekipi sta napadali, več sreče pa so imeli gostitelji, ki so si v 93. minuti priigrali 11-metrovko. V kazenskem prostoru se je po Ronaldovi podaji z glavo in posredovanju Medhija Benatie na tleh znašel rezervist Lucas Vazquez, Oliver je nemudoma pokazal na belo točko in razbesnel Juventusove nogometaše, ki se dolgo niso mogli pomiriti. Zaradi ugovarjanja si je rdeči karton prislužil tudi Buffon, ki je bil sploh prvič izključen v tem tekmovanju. Med vratnicama ga je zamenjal Wojciech Szczesny, ki pa mu Ronaldovega strela v 97. minuti z bele točke ni uspelo ubraniti. Real je polfinalno vstopnico dvignil s skupnim izidom 4:3.

Na Bavarskem brez zadetkov

V Münchnu so bili gledalci v prvem polčasu priča precej grobi igri Seville. Ta si je pripravila nekaj polpriložnosti, ki pa so zaradi neučinkovitosti napadalcev ostale neizkoriščene. V uvodnih minutah je bil sicer nevarnejši Bayern, predvsem Arjen Robben, ki je nekajkrat zapretil gostujoči obrambi, vendar brez uspeha. V 8. minuti je poskusil tudi Robert Lewandowski, a je njegov strel z glavo vratar David Soria ubranil. V prvem delu tekme je bilo najnevarneje v 34. minuti, ko je Mats Hummels sprožil z razdalje, njegov diagonalni strel pa je za las švignil mimo stičišča vratnice in prečke. V 40. minuti je Francku Riberyju lahek zadetek ob drugi vratnici preprečil še Jesus Navas.

Correa zadel prečko

Bayernovim navijačem je nekajkrat zastal dih, ko je na tleh obležal eden izmed zvezdnikov bavarske zasedbe. Lewandowski je obležal po hudem udarcu v glavo, ki je staknil v skoku za žogo, v zaključku polčasa je pomoč zaradi bolečin v ramenskem sklepu potreboval še Rafinha, ki pa je srečanje lahko nadaljeval. V drugem polčasu se igra obeh ekip ni pretirano popravila. Varovanci Juppa Heynckesa so svojo mrežo ohranili nedotaknjeno, še najbližje zadetku je bil Joaquin Correa, ki je po uri igre z glavo žogo poslal v prečko. Prav Correa je v zaključku tekme prejel rdeči karton po grobem prekršku nad Javijem Martinezom.

Liga prvakov, četrtfinale, povratni tekmi:

REAL MADRID - Juventus 1:3 (0:2) 3:0

C. Ronaldo 97./11-m; Mandžukić 2., 37., Matuidi 61.

RK: Buffon 94./Juventus

Real Madrid: Navas, Carvajal , Varane, Vallejo, Marcelo , Casemiro ( 46./Vazquez), Modrić ( 75./Kovačić), Kroos, Isco, C. Ronaldo , Bale ( 46./Asensio).

Juventus: Buffon ( 95./Szczesny), De Sciglio ( 17./Lichtsteiner ), Benatia , Chielini, Sandro , Matuidi , Pjanić , Khedira, Mandžukić , Higuain, Costa .

Sodnik: Michael Oliver (Anglija)

BAYERN - Sevilla 0:0 2:1

RK: Correa 93./Sevilla

Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha ( 86./Süle), Martinez, J. Rodriguez, Robben, Müller, Ribery ( 71./T. Alcantara), Lewandowski ( 77./Wagner ).



Sevilla: Soria, Navas, Mercado , Lenglet, Escudero, Banega , N'Zonzi , Correa , Vazquez ( 81./Nolito), Sarabia ( 70./Ramirez), Ben Yedder ( 65./Muriel).

Sodnik: William Collum (Škotska)

V krepkem tisku sta izida prvih tekem.

Mitja Lisjak