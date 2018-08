Zvezda bo po velikem preobratu prvič zasijala v Ligi prvakov

Naprej še PSV Eindhoven in Benfica

29. avgust 2018 ob 21:00,

zadnji poseg: 29. avgust 2018 ob 23:41

Crvena zvezda je na povratni tekmi 4. predkroga Lige prvakov v Salzburgu zaostajala z 0:2, a nato v dobri minuti dosegla dva gola in z remijem prvič vstopila v skupinski del nogometnega raja.

Beograjčani so seveda med evropsko elito že nastopali, a, odkar se igra Liga prvakov v tem formatu s skupinskim delom, rdeče-beli še niso sodelovali. Zvezda je bila leta 1991 evropski prvak, leto zatem pa je zadnjič igrala med elito stare celine. Najbližje Ligi prvakov je bila leta 2007, ko je izpadla v zadnjem krogu kvalifikacij. Po remiju na prvi tekmi, ko sta se na prazni Marakani srbski in avstrijski prvak razšla brez golov, se je Zvezda na povratnem obračunu, kjer je imela bučno podporo več kot 10.000 navijačev, znašla v nezavidljivem položaju, saj so rdeči biki na začetku drugega dela povedli z 2:0, toda v dobrih 70 sekundah med 65. in 66. minuto je zadel Ben Nabouhane. Zaradi golov v gosteh se je v Ligo prvakov tako prebila Zvezda.

V prvem polčasu je bil Salzburg bistveno nevarnejši. Domači nogometaši so sprožili 15 strelov, od tega šest v okvir vrat, na drugi strani pa je v okvir šel le en poskus od petih gostujočih. Že po desetih minutah so gostitelji imeli veliko priložnost, ko je veliko napako napravil Milan Borjan, ki je zgrešil žogo. Pred Dako je bila prazna mreža, toda njegov strel je v zadnjem trenutku z drsečim štartom blokiral Vujadin Savić. Patson Daka je imel po dvojni podaji z Dabburjem zatem še eno veliko priložnost, a je bil tokrat Borjan na mestu. Vendarle pa se je gostujoča mreža v prvem polčasu zatresla, ko je z leve natančen predložek pred vrata poslal Andreas Ulmer. Osrednja branilca Savić in Miloš Degenek sta pustila samega Moanesa Dabburja, ki je izvrstno zadel žogo in jo preusmeril v mrežo. Izraelski napadalec je v tretji minuti drugega dela po strogo dosojeni enajstmetrovki Cüneyta Cakirja z bele točke zanesljivo zadel za 2:0, potem ko je Savić podrl Hannesa Wolfa.

V 65. minuti se je začel ekspresen preobrat Zvezde. Najprej je Degenek na robu kazenskega prostora povsem na desni strani ukradel žogo Wolfu in poslal predložek predložek na daljšo vratnico, kjer je odlično reagiral Nabouhane. Le minuto kasneje, ko Salzburžani niso niti dobro zadihali po prejetem zadetku, je Zvezda izenačila. Nenad Krstičić je s prostega strela skoraj sredini poslal dolgo žogo v kazenski prostor, kjer je Degenek sam streljal z glavo, tik pred golovo črto pa jo je v mrežo pospravil Nabouhane. Sledili so številni napadi gostiteljev. Tudi v drugem delu so rdeči biki sprožili bistveno več strelov – 11, od tega štiri v okvir. Zvezda je le tri, oba, ki sta šla v okvir, pa sta končala v mreži. V zaključku dvoboja je bilo zelo vroče pred beograjskimi vrati, a je Borjan nekajkrat zelo dobro posredoval.

Benfica se je v Solunu – prva tekma se je na Luzu sicer končala z 1:1 – po 13. minutah znašla v zaostanku, ko je po lepi in uigrani akciji po prostem strelu zadel Aleksandar Prijović. Toda že v prvem polčasu so gostje povsem preobrnili potek srečanja. Jardel je z glavo izenačil v 20. minuti, šest minut kasneje z bele točke Benfico v vodstvo popeljal Eduardo Salvio, v 39. minuti pa je za 3:1 z roba kazenskega prostora zadel še Pizzi. Po pteih minutah drugega polčasa je Salvio uspešno izvedel še drugo enajstmetrovko za končnih 4:1. Paok je sicer končal brez Lea Matosa, ki je v 76. minuti prejel drugi rumeni karton.

PSV iz Eindhovna si je že na prvi tekmi v Belorusiji z zmago s 3:2 priigral lepo izhodišče. Nizozemski prvaki so pred domačimi gledalci Bate odpravili s 3:0. V torek so si mesto v najmočnejšem klubskem tekmovanju priigrali atenski AEK, bernski Young Boysi in amsterdamski Ajax. Žreb skupin bo v četrtek ob 18.00 v Monte Carlu.

Liga prvakov, 4. predkrog, prvaki:

Salzburg - CRVENA ZVEZDA 2:2 (1:0) 0:0

Dabbur 45., 48./11-m; Nabouhane 65., Degenek 66.



Salzburg: Stanković, Lainer, Ramalho, Pongračić, Ulmer, Haidara, Wolf, Samassekou, Schlager (83./Prevljak), Daka (69./Yabo), Dabbur.

Crvena zvezda: Borjan, Stojković, Savić, Degenek, Rodić, Jovičić, Krstičić, Milić (49./Pavkov), Simić (37./Jovančić), Radonjić (82./Gobeljić), Nabouhane.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

PSV EINDHOVEN - Bate Borisov 3:0 (2:0) 3:2

Bergwijn 14., de Jong 36., Lozano 62.



Neprvaki:

Paok Solun - BENFICA 1:4 (1:3) 1:1

Prijović 13.; Jardel 20., Salvio 26./11-m, 50./11-m, Pizzi 39.

RK: Matos 76./Paok

Odigrano v torek, prvaki:

Dinamo Zagreb - YOUNG BOYS 1:2 (1:0) 1:1

Hajrović 7.; Hoarau 64./11-m, 66.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

AEK ATENE - Vidi (MAD) 1:1 (0:0) 2:1

Mantalos 48./11-m; Nego 57.

RK: H. Lopes 80., Livaja 98./oba AEK

Neprvaki:

Dinamo Kijev - AJAX 0:0 1:3

Verbič (Dinamo) je igral vso tekmo. Sodnik je bil Damir Skomina. Dušan Tadić (Ajax) je v 14. minuti z 11-metrovke zadel vratnico.

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem.

