Mamić odstranjen s sojenja v Osijeku

1. september 2017 ob 14:23

Osijek - MMC RTV SLO, STA

Svetovalec zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zdravko Mamić je tudi med petkovo obravnavo na sojenju za finančne malverzacije in utajo davkov glasno komentiral potek postopka in ugovarjal.



Petkovo sojenje je potekalo pod povečanimi varnostnimi ukrepi, potem ko je bil Mamić pred kratkim ranjen v napadu v Bosni in Hercegovini. Na sodišču se je pojavil z berglami in je brez dovoljenja sodnika glasno komentiral pričevanje hrvaškega nogometnega reprezentanta in nogometaša Liverpoola, 27-letnega Dejana Lovrena.

Nato je sodnik odločil, da Mamić ne sme biti več navzoč na obravnavah do konca dokaznega postopka. Mamić je tudi na prejšnjih obravnavah kršil pravila obnašanja na sodišču in ga je sodnik večkrat opozoril, da ga bo odstranil.

Lovren spremenil izjave

Medtem je Lovren pred tožilstvom danes spremenil svoje pričevanje v primerjavi z lanskimi izjavami. Danes je večkrat povedal, da se ne spomni, kdaj je podpisoval določene pogodbe z Mamićem, ali pa je navedel drugačne datume, kot jih je sprva navedel tožilcem. Tožilstvo meni, da je sporen finančni del pogodbe pri prestopu Lovrena iz Dinama v Lyon leta 2010.

Lažno pričal tudi Modrić?

Hrvaški mediji so junija poročali, da sta Mamić in Lovren prijatelja ter da sta skupaj pela narodno pesem Ne može nam nitko ništa (Nihče nam nič ne more) na zagrebški poroki še enega hrvaškega reprezentanta in igralca Reala iz Madrida, Mateja Kovačića. Osiješko tožilstvo je junija sprožilo preiskavo proti enemu najboljših hrvaških nogometašev in tudi članu Real Madrida Luki Modriću zaradi suma, da je lažno pričal na sojenju Mamiću.

Dinamo oškodoval za vsaj 15,3 milijona evrov

Mamića bremenijo, da je z bratom Zoranom Mamićem, nekdanjim glavnim direktorjem in članom uprave Dinama Damirjem Vrbanovićem ter davkarjem Milanom Pernarom zagrebški klub oškodoval za najmanj 15,3 milijona evrov, da ni plačal davkov in drugih prispevkov v višini skoraj 1,6 milijona evrov ter da je preko "off-shore" podjetij od leta 2004 iz Dinama povlekel več kot deset milijonov evrov ter pol milijona funtov.

