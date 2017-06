"Mamo je manj motilo moje žuranje kot nogomet"

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenske državne prvakinje so v nedeljo postale igralke ŽNK-ja Olimpija, ki so v zadnjem krogu z 2:3 premagale edine konkurentke za naslov Teleing GMT Beltince in končale petletno vladavino tega prekmurskega kluba. Odločilni gol je v 95. minuti dosegla srbska igralka Jelena Čubrilo. Foto: www.alesfevzer.com Nogomet igram od leta 1998 in nikoli nisem imela nobene pogodbe. Tjaša Tibaut, Teleing GMT Beltinci Tjaša Tibaut za Teleing GMT Beltince igra brez pogodbe, a vseeno z velikimi ambicijami. Nesrečen poraz v nedeljo je prizadel celotno ekipo, nekatera dekleta so na igrišču točila solze. Včeraj je sicer Teleing GMT Beltinci postal pokalni prvak (v finalu je v Kopru s 6:0 ugnal Rudar Škale; Tjaša Tibaut hat-trick), a Tjaša Tibaut sezono vseeno ocenjuje kot neuspešno. Foto: BoBo Mislim, da imam v avstrijski ligi najboljšo pogodbo in se mi ne splača vrniti v Slovenijo. Mateja Zver, SKN St. Pölten Mateja Zver je v zadnji sezoni s St. Pöltnom postala avstrijski državni in pokalni prvak. V klubu jo zelo cenijo in ima neuradno najboljšo pogodbo v avstrijski ligi. Foto: Osebni arhiv Vsaj potni stroški so pokriti, pred odločilno tekmo v Bakovcih smo šle že dan prej tja in prespale v hotelu. Po domačih tekmah gremo jest v restavracijo, ki nas sponzorira, imamo tudi fizioterapevtko. Lucija Grad, ŽNK Olimpija V slovenskem ženskem prvenstvu je v zadnji sezoni nastopalo deset ekip, razred zase pa sta bili ekipi Olimpije in Teleinga GMT Beltinci. Foto: BoBo NZS je na Gimnaziji Šiška ustanovil dekliški nogometni razred, v katerem perspektivna dekleta ob šolanju vadijo pod strokovnim vodstvom selektork in trenerk NZS-ja. Uroš Juračič, ŽNK Radomlje Ženski nogomet je v Sloveniji vedno bolj priljubljen. Dogodka "Rad igram nogomet" v Kamniku se je 18. maja v organizaciji ŽNK-ja Radomlje udeležilo kar 150 deklet. Foto: MMC RTV SLO Imela sem veliko težav z materjo, ker mi ni pustila trenirati. Vedela je, da si to želim, a vseeno ni dovolila. Manj jo je motilo moje občasno žuranje kot nogomet. Na koncu se je sprijaznila, da nogomet pozitivno vpliva name. Tjaša Tibaut VIDEO Nogometašice Olimpije do... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Mamo je manj motilo moje žuranje kot nogomet"

O težavah in perspektivah slovenskega ženskega nogometa

1. junij 2017 ob 06:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ženski nogomet je v Sloveniji še precej na amaterski ravni, a igralke so zelo zagnane. Večina gre v nedeljo raje na tekmo kot na družinsko kosilo ali sestričnino birmo.

Razmere dobro ponazarjajo besede Tjaše Tibaut, igralke Teleing GMT Beltincev in druge strelke letošnjega državnega prvenstva: "Denarne nagrade dobimo le od Uefe, če se uvrstimo v Ligo prvakinj, sicer pa, z izjemo dveh ali treh tujk, igramo zastonj. Preostale nimamo pogodbe. Nogomet igram od leta 1998 in nikoli nisem imela nobene pogodbe." Ker je letos Teleing nesrečno ostal brez naslova prvaka (na odločilni tekmi je v nedeljo Olimpija po preobratu zmagala z 2:3), za Tjašo in njene soigralke torej ne bo niti tiste Uefine žepnine v poletnih mesecih.

V slovenski ligi nobene profesionalne igralke

Podobno je v preostalih klubih, nam je povedal Uroš Juračič iz ŽNK-ja Radomlje: "Dekleta v večini slovenskih klubov igrajo brezplačno, kakšna pa dobi povrnjene zgolj potne stroške. Nogomet jim predstavlja predvsem možnost brezplačnega ukvarjanja s športom, možnost druženja in dejavnega preživljanja prostega časa. Kar zadeva finance v ženskem nogometu za članske ekipe, jih tako rekoč ni, saj ženski nogomet žal ni medijsko tako podprt kot nekateri drugi športi. Slovenska ženska nogometna liga bi potrebovala generalnega pokrovitelja, dovolj zgovoren pa je tudi podatek, da SŽNL (kjer je v sezoni 2016/17 nastopalo deset ekip) ne premore niti ene profesionalne igralke. Nič drugače žal ni pri klubskih trenerkah in trenerjih. V mlajših selekcijah starši plačujejo vadnino, a to ni dovolj, da bi si lahko privoščili profesionalno zaposlitev trenerke."

Mateja Zver ima najboljšo pogodbo v avstrijski ligi

Boljše igralke odidejo v tujino, kjer lahko podpišejo solidne pogodbe. Mateja Zver (doma iz Gornje Bistrice v občini Črenšovci) je od leta 2015 članica avstrijskega kluba SKN St. Pölten. "Mislim, da imam v avstrijski ligi najboljšo pogodbo in se mi ne splača vrniti v Slovenijo. Še vedno v primerjavi z moškimi to ni veliko. Sem pa tudi sicer zadovoljna s pogoji za trening, ki so odlični. Treniramo vsak dan, trikrat tedensko tudi po dvakrat na dan." 29-letna Zvereva, ki ji je bil nekoč največji idol Brazilec Ronaldinho (pravi, da tudi sama rada preigrava in izvaja razne trike), je bila tretja strelka sezone (16 golov) avstrijskega prvenstva, njen SKN St. Pölten pa si je že nekaj krogov pred koncem zagotovil naslov avstrijskega prvaka, prav tako je zmagal v pokalnem tekmovanju.

Olimpija pred odločilno tekmo v karanteni

Če Mateja Zver trdi, da se še ne namerava vrniti v domovino, pa nekoliko drugače razmišlja Lucija Grad. Kapetanka Olimpije je epizodo na tujem končala in želi pred koncem kariere igrati le še doma. V nedeljo je doživela vrhunec kariere in največjo zmago, saj je Olimpija po zaostanku 2:0 v gosteh premagala Teleing Beltince z 2:3. "Bilo je noro, pravi užitek. Veliko igralkam, tudi meni, se je le uresničila želja, da smo postale državne prvakinje," nam je razlagala močno hripava, saj je zaradi vsega vpitja, ki je spremljalo slavje, ostala brez glasu. Gradova, ki nogomet igra od 15. leta, njena kariera pa traja že 18 let, ima z Olimpijo pogodbo sklenjeno do konca prihodnje sezone. Glavni cilj bodo zdaj uspešne igre v Ligi prvakinj. Želja je igrati v izločilnih bojih. Razmere v Olimpiji so, kot pravi, dobre: "Imamo umetno travo na Jami, vsaj potni stroški so pokriti, pred odločilno tekmo v Bakovcih smo šle že dan prej tja in prespale v hotelu. Po domačih tekmah gremo jest v restavracijo, ki nas sponzorira, imamo tudi fizioterapevtko."

Napredek viden predvsem v mlajših kategorijah in v reprezentanci

Uroš Juračič, tudi član komisije za ženski nogomet na NZS-ju, je prepričan, da je ženski nogomet v Sloveniji vedno bolj priljubljen. "V Sloveniji je trenutno šest klubov, ki imajo že postavljeno celotno piramido mladinskega pogona (ekipe deklic U11, U13, U15, U17) in članske ekipe: ŽNK Pomurje Beltinci, ŽNK Radomlje, ŽNK Krim, ŽNK Maribor, NK Velesovo in NŠ Ajdovščina. Drugi klubi za zdaj še niso na tej ravni, ampak nekateri se trudijo in delajo dobro, je pa vsekakor cilj NZS-ja, da bi vsi klubi imeli celotno piramido. NZS je na Gimnaziji Šiška ustanovil dekliški nogometni razred, kjer perspektivna dekleta ob šolanju vadijo pod strokovnim vodstvom selektork in trenerk NZS-ja."

"Da se sistematično in kakovostno delo v mlajših kategorijah tako v klubih kot reprezentancah izplača, dokazuje tudi trenutno stanje v reprezentančnem nogometu, ki je precej boljše kot še pred tremi leti, saj sta se v pretekli sezoni reprezentanci deklet do 17 in do 19 let uvrstili v elitni (2. krog) kvalifikacij za EP, kjer so se enakovredno kosale z Nizozemsko, Francijo, Švico, Avstrijo in Portugalsko. Je pa potrebnega še veliko dela, tako v klubih kot na NZS-ju, kjer bi bilo treba poskrbeti predvsem za kadrovsko okrepitev (t. i. servis klubom) na področju ženskega nogometa. Dovolj zgovoren podatek je, da je potencial v ženskem nogometu opazil tudi Čeferin, ko je kot enega svojih prvih korakov po prevzemu funkcije predsednika Uefe uvedel posebni oddelek za ženski nogomet."

Do 15. leta lahko igrajo skupaj s fanti

Juračič opaža tudi dvig kakovosti igre: "Tehnična raven se dviguje, v ženskih klubih se kakovost treningov in raven dvigujeta. Precej deklet trenira tudi v fantovskih klubih in so popolnoma konkurenčne, ponekod celo predstavljajo ene izmed najpomembnejših igralcev v ekipah. Predvsem gre tu za deklice tam, kjer ženskih klubov ni v bližini, in v mlajših kategorijah, saj se prej razvijejo, poleg tega pa jim pravila omogočajo, da do 15. leta igrajo skupaj s fanti in so lahko celo eno leto starejše. Tako na primer v ŽNK-ju Radomlje ekipa deklic U9 igra v ligi s fanti U8."

Nekoč je bilo za starše skoraj nepredstavljivo, da bi njihova hči igrala nogomet, danes pa je drugače. Tjaša Tibaut se spominja otroštva: "Imela sem veliko težav z materjo, ker mi ni pustila trenirati. Vedela je, da si to želim, a vseeno ni dovolila. Manj jo je motilo moje občasno žuranje kot nogomet. Na koncu se je sprijaznila, da nogomet pozitivno vpliva name in da kljub treniranju nimam težav s šolo. Danes, kadar koli je le mogoče, pride na tekmo. Oče je bil k sreči vedno za. Leta 1998, ko smo se na šolskem tekmovanju uvrstile na finalni turnir, me je zjutraj na skrivaj peljal na tekmo na drugem koncu Slovenije, saj mati ne bi pustila, da grem."

Prihodnje leto po doktorat!

Čeprav so igralke brez pogodbe, se še ni zgodilo, da bi kakšna zamudila na tekmo. "Raje gremo na tekmo kot na družinsko kosilo ali sestričnino birmo. Poleg šole nam je nogomet najpomembnejši v življenju. Pristop je zelo resen. Ko sem bila najstnica, si šel lahko pred tekmo zvečer na zabavo, pa si še vedno odigral dobro za tisto raven. Zdaj je drugače, veliko je treba trenirati in imeti pravi pristop, če želiš igrati v prvi postavi. Sama sicer nogomet kombiniram s službo na Kemijskem inštitutu in s študijem. Prihodnje leto bom verjetno doktorirala na fakulteti za farmacijo."

Skoraj 500 gledalcev na odločilni tekmi

Da je tudi med gledalci kar lepo zanimanje za derbije v slovenski ženski ligi, dokazuje prav odločilna tekma v Beltincih, kjer je dvoboj Olimpije in Teleinga spremljalo skoraj 500 gledalcev, res pa je, da na manj privlačnih tekmah na tribunah sedijo le sorodniki in najzvestejši navijači, čeprav je ogled brezplačen. Vstopnino pobirajo le na derbijih.

Tomaž Okorn