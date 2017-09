Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Raheem Sterling je na začetku drugega polčasa zadel dvakrat. Foto: Reuters Alvaro Morata je blestel v Stoku. Španec je bil prehiter za obrambo gostiteljev. Foto: Reuters Dodaj v

Manchester City s "petardo" ostaja na vrhu

Hat-trick Morate za gladko zmago Chelseaja

23. september 2017 ob 18:01

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja nadaljujejo z izjemnimi predstavami na začetku sezone. V 6. krogu Premier lige so izbranci Pepa Guardiole odpravili Crystal Palace s 5:0.

City je na vrhu lestvice izenačen z mestnim tekmecem Unitedom, ki je odnesel vse tri točke iz Southamptona (0:1). Zmagal je tudi aktualni pravk Chelsea, ki je ugnal Stoke (0:4), hat-.trick je zabil izjemni Alvaro Morata.

Na stadionu Etihad so imeli gostitelji ogromno premoč (streli 25:5, v okvir vrat 9:0, koti 8:2 in posest 72:28 %). Crystal Palace je edina ekipa v najboljših petih ligah v Evropi, ki v letošnji sezoni še ni dosegla zadetka.

V prvem polčasu ni kazalo na polom gostov. City je povedel šele minuto pred odmorom, ko je David Silva podal v kazenski prostor, Leroy Sane je velemojstrsko poslal žogo prek Luke Milivojevića in jo spravil še mimo vratarja Wayna Hennesseyja v mrežo.

V drugem polčasu so se sinjemodri razleteli po zelenici. V 51. minuti je Sane z leve strani podal pred vrata, kjer je Raheem Sterling povišal na 2:0. Isti igralec je z bližinhe zadel tudi za 3:0 po podaji Sergia Agüera. Argentinec je nato zadel z glavo enajst minut pred koncem po sijajnem preložku Saneja z leve stramni. Končni izid je postavil Fabian Delph s pravim evrogolom z 20 metrov, žogo je z desnico zavrtinčil pod prečko.

Lukaku priigral nove tri točke rdečim vragom

Precej več dela do imeli rdeči vragi. Na stadionu St. Mary's je odločil Romelu Lukaku v 20. minuti. Ashley Young je podal pred vrata, strel Belgijca z glavo je vratar Fraser Forster še uspel odbiti, a je nato Lukaku pospravil odbito žogo v mrežo.

V drugem polčasu je bil Southampton zelo nevaren. Najbližje izenačenju je bil Oriol Romeu, njegov strel z glavo je pred golovo člrto odbil Marouane Fellaini. Trener gostov Jose Mourinho je zaradi ugovrajanja sodniku moral na tribuno v sodnikovem dodatku.

Morata s hat-trickom potopil Stoke

V Stoku je bil razred zase Morata, ki je že v 2. minuti ušel branilcem, sprejel dolgo podajo Cesarja Azpilicuete in ukanil Jacka Butlanda. Po pol ure igre je veliko napako naredil Darren Fletcher, ki je žogo zaustavil s prsmi in jo skušal vraniti proti svojim branilcem, pritekel je Pedro in z močnim diagonalnim strelom z desno nogo zadel v malo mrežico.

Katastrofalen dan za Fletcherja se je nadaljeval v 77. minuti, ko ga je Morata v šprintu pustil daleč zadaj in nato še velemojstrsko poslal žogo prek Butlanda v mrežo. Španec je postavil končlni izid osem minut pred koncem z bližine, ko mu je Azpilicueta nastavil žogo s prsmi.

6. krog:

WEST HAM - TOTTENHAM 2:3 (0:2)

Hernandez 65., Kouyate 87.; Kane 34., 38., Eriksen 60.

RK: Aurier 70./Tottenham

BURNLEY - HUDDERSFIELD 0:0



EVERTON - BOURNEMOUTH 2:1 (0:0)

Niasse 77., 82.; King 49.

SWANSEA - WATFORD 1:2 (0:1)

Abraham 56.; Gray 13., Richarlison 90.

MAN. CITY - CRYSTAL PALACE 5:0 (1:0)

Sane 44., Sterling 51., 59., Agüero 79., Delph 89.

Man. City: Ederson, Walker, Stones (70./Delph), Otamendi, Mendy (29./Danilo), De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling (61./Bernardo Silva), Agüero, Sane.

Crystal Palace: Hennessey, Fosu-Mensah, Dann, Sakho, van Aanholt, Milivojević, Cabaye (57./Puncheon), Townsend, Loftus-Cheek, Schlupp, Benteke (72./Sako).

Sodnik: Neil Swarbrick

SOUTHAMPTON - MAN. UNITED 0:1 (0:1)

Lukaku 20.

Southampton: Forster, Cedric (83./Ward Prowse), Jošida, Hoedt, Bertrand, Oriol Romeu, Lemina, Tadić, St. Davis (73./Gabbiadini), Redmond, Long (83./Long).

Manchester United: de Gea, Valencia, Bailly, Jones, Young, Fellaini, Matić, Mata (63./Ander Herrera), Mhitarjan (75./Smalling), Rashford (92./Blind), Lukaku.

Sodnik: Craig Pawson





STOKE CITY - CHELSEA 0:4 (0:2)

Morata 2., 77., 82., Pedro 30.

Stoke: Butland, G. Johnson, Martins Indi (76./Afellay), Pieters, Diouf, Allen, D. Fletcher, Sobhi, Shaqiri, Jese (61./Crouch), Choupo-Moting

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, Kante, Bakayoko, Marcos Alonso (59./Cahill), Willian (72./Hazard), Pedro (68./Fabregas), Morata.

Sodnik: Mike Dean

Ob 18.30:

LEICESTER - LIVERPOOL -:- (-:-)

Salah 16., Coutinho 23.

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Maguire, Chilwell, Mahrez, Ndidi, King, Albrighton, Okazaki, Vardy.

Liverpool: Mignolet, Gomez, Matip, Lovren, Alberto Moreno, Can, Henderson, Wijnaldum, Salah, Roberto Firmino, Coutinho.

Sodnik: Anthony Taylor

Nedelja ob 17.00:

BRIGHTON - NEWCASTLE



Ponedeljek ob 21.00:

ARSENAL - WEST BROMWICH

Lestvica: MANCHESTER CITY 6 5 1 0 21:2 16 MANCHESTER UTD. 6 5 1 0 17:2 16 CHELSEA 6 4 1 1 12:5 13 TOTTENHAM 6 3 2 1 10:5 11 WATFORD 6 3 2 1 9:10 11 NEWCASTLE 5 3 0 2 6:4 9 HUDDERSFIELD 6 2 3 1 5:3 9 BURNLEY 6 2 3 1 6:5 9 LIVERPOOL 5 2 2 1 9:9 8 WEST BROMWICH 5 2 2 1 4:4 8 SOUTHAMPTON 6 2 2 2 4:5 8 ARSENAL 5 2 1 2 7:8 7 EVERTON 6 2 1 3 4:11 7 SWANSEA 6 1 2 3 3:7 5 STOKE CITY 6 1 2 3 5:10 5 LEICESTER 5 1 1 3 7:9 4 BRIGHTON 5 1 1 3 4:7 4 WEST HAM 6 1 1 4 6:13 4 BOURNEMOUTH 6 1 0 5 4:11 3 CRYSTAL PALACE 6 0 0 6 0:13 0

A. G.