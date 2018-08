Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! "Zakaj je življenje tako kruto? Zapustil nas je eden največjih humanitarcev, kar sem jih videl. Fant, ki mi je še med finalno tekmo svetovnega prvenstva podaril dres, ki sem ga nosil v času igranja za NK Maribor, katerega sem mu podaril pred leti za njegove humanitarne akcije. Vem, da boš tudi gori še naprej opravljal svoje poslanstvo, hranil boš druge, tebi pa kar ostane :( Hvala ti Rok, da sem te poznal! " je na Facebooku zapisal nekdanji nogometaš Maribora Marinko Galić. Foto: Facebook Na Facebooku so Roku posvetilo napisali tudi v NK Maribor. Foto: Facebook Dodaj v

Maribor žaluje za umrlim mladim navijačem z velikim srcem

21. avgust 2018 ob 16:16

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometni klub Maribor in vse njegove navijače je dan po nedeljski zmagi na derbiju proti Olimpiji pretresla tragična vest, da je v 22. letu starosti umrl velikodušni humanitarec, zagrizeni prostovoljec in zvesti navijač Maribora Rok Černic.

Černic, ki je pred dvema letoma prejel naziv Naj prostovoljec med mladimi, je zbiral sredstva v dobrodelne namene tudi z zbiranjem dresov nogometašev. Pomagal je številnim socialno ogroženim otrokom, starostnikom in brezdomcem.

Septembra 2015 je postal Ime meseca na Valu 202, potem ko je na spletni dražbi prodal dresa Marcosa Tavaresa in Jasmina Handanovića iz Lige prvakov in Tavareseve nogometne čevlje ter tako zbral 1.430 evrov.

Kljub socialni stiski, ki sta jo preživljala z mamo (bila sta tudi tik pred deložacijo), je del izkupička tedaj poklonil društvu Žvižgač, ki je pomagalo njemu, del pa namenil otrokom, ki potrebujejo osnovna sredstva za preživetje. "Imam dres iz leta 1970, ki je najstarejši dres NK-ja Maribor v Sloveniji. Sem tudi na vsaki tekmi in vseh gostovanjih po Sloveniji," je povedal.

Sožalje izrazili tudi pri Olimpiji

"Fanta plemenitega, vijol'čnega srca, ki je humanitarnosti podaril novo dimenzijo, ni več z nami. Groza, krutost usode v najhujši obliki in tisoč vprašanj, zakaj ... Rok, počivaj v miru! Spomin nate bo vedno živ. Sočustvujemo z bližnjimi in izrekamo globoko sožalje svojcem," so v ponedeljek sporočili iz NK-ja Maribor.

Navijaška skupina Viole se je nanj spomnila s poslikavo na zidu stadiona Ljudski vrt, pred katerim so prižgali sveče.

Sožalje je izrazil tudi njihov največji tekmec NK-ja Olimpija: "Ob nenadni izgubi velikega navijača našega rivala izrekamo vsem svojcem iskreno sožalje. Pridejo trenutki, ko rivalstvo ni pomembno. Rok, počivaj v miru."

Na njegov rojstni dan bodo zbirali nogavice za brezdomce

"Z dejanji, ki si jih pustil za seboj, boš vedno naš tihi opomnik ... vest ... moralni kompas," je izpostavila mariborska humanitarka in zdravnica Ninna Kozorog.

Njegov nekdanji učitelj Boris Krabonja, s katerim sta skupaj izvedla več humanitarnih akcij, meni, da je Maribor utrpel veliko izgubo. "Rok je bil vedno pripravljen pomagati sočloveku. Mislim, da smo izgubili človeka, ki je pri svojih rosnih 22 letih storil mnogo več, kot bomo drugi verjetno naredili do konca svojega življenja," je dejal.

Med Černičevimi zadnjimi dobrodelnimi akcijami je bila dražba dresov za operacijo nog 11-letnega Marka Aberška in nabavo hrane za center za socialno delo. Naziv prostovoljec leta 2015 je prejel na predlog Srednje ekonomske šole Maribor, in sicer za preplet prostovoljskega delovanja, šolskega dela in nesebične pomoči ljudem v stiski.

V društvu Humanitarček, s katerim se je pripravljal na decembrski projekt, so se odločili, da bodo v njegov spomin vsako leto 16. januarja, na njegov rojstni dan, zbirali nogavice za brezdomce. Sam si je namreč želel v letu 2019 preseči številko 2.000 zbranih parov.

Pogovor z Rokom Černicem, ko je septembra 2015 postal Ime tedna na Valu 202

