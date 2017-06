Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mariborski nogometaši se že nekaj dni pripravljajo na novo sezono. Dopusta je bilo malo. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Vijoličasti začeli priprave brez Vršiča in Novakovića Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborčani odštevajo dneve do 19. junija

Prva tekma 11. ali 12. julija

13. junij 2017 ob 15:37

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Maribora z nestrpnostjo čakajo 19. junij, ko bodo na žrebu v Nyonu dobili nasprotnika v 2. krogu kvalifikacij za Ligo prvakov.

Mariborčani bodo na žrebu, ki bo v ponedeljek, 19. junija, ob 12.00 v Nyonu, nosilci. Prve tekme 2. predkroga bodo 11. in 12. julija, povratne pa teden dni kasneje.

Možni nasprotniki Žilina, Zrinjski, Honved ...

Na seznamu možnih nasprotnikov so: Žilina (Slovaška), Žalgiris (Litva), Dundalk (Irska), Zrinjski (Bosna in Hercegovina), Dudelange (Luksemburg), Honved (Madžarska), Kukesi (Albanija), Vardar (Makedonija), Budućnost (Črna gora), Mariehamm (Finska), Spartaks Jurmala (Latvija) in Samtredia (Gruzija), pridružili pa se jim bodo še zmagovalci prvega predkroga, v katerem New Saints (Wales), Hibernians FC (Malta), Linfield (Severna Irska), Vikungur (Ferski otoki) in Santa Coloma (Andora) kot nosilci čakajo moštva Alashkert (Armenija), La Fiorita (San Marino), Europa FC (Gibraltar), Infonet Tallinn (Estonija) in Trepča (Kosovo).

Slovenski državni prvaki so sicer s pripravami na novo sezono začeli 9. junija. Prvo pripravljalno tekmo bodo odigrali 16. junija proti Rostovu.

Slovenski predstavniki v kvalifikacijah za Evropsko ligo Domžale, Gorica in Olimpija bodo s tekmovanjem začeli že v prvem predkrogu, ki je na sporedu 29. junija in 6. julija. Žreb parov bo prav tako 19. junija v Nyonu.

