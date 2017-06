Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mariborčani so 27. maja dvignili pokal za 14. naslov državnih prvakov. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vijoličasti začeli priprave brez Vršiča in Novakovića

Prvi trening bo v petek ob 11.00 v Ljudskem vrtu

8. junij 2017 ob 22:00

Maribor - MMC RTV SLO

Dopust za mariborske nogometaše ni trajal niti dva tedna. Vtisi po šampionski sezoni so bili še sveži, ko so se državni prvaki zbrali na skupni večerji. Pristonih je bilo 26 nogometašev, tudi novinec Jean Claude Billong.

Manjkal je Matej Palčič, ki se s člansko reprezentanco pripravlja na sobotno tekmo z Malto v Stožicah, Martin Kramarič in Dejan Vokić pa sta med izbranci selekcije U-21. Dare Vršič, Rodrigo Defendi, Sintayehu Sallalich in Milivoje Novaković niso na seznamu kandidatov za začetek priprav, saj so jim potekle pogodbe. Že nekaj časa je jasno, da Defendi in Sallalich zapuščata Ljudski vrt, Novaković pa razmišlja o koncu bogate kariere.

Na uvodnem zboru so bili Jasmin Handanović, Matko Obradović, Aljaž Cotman, Nino Irgolič, Marko Šuler, Aleksander Rajčević, Denis Šme, Luka Uskoković, Mitja Viler, Adis Hodžić, Marwan Kabha, Aleks Pihler, Blaž Vrhovec, Aleš Mertelj, Sandi Ogrinec, Dino Hotić, Valon Ahmedi, Damjan Bohar, Marcos Tavares, Luka Zahović, Gregor Bajde, Žan Celar, Luka Štor, Anel Hajrić, Sunny Omoregie (zaključil je s posojo v Izraelu) in Billong.

Prvi trening bo v petek ob 11.00 v Ljudskem vrtu.

A. G.