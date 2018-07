Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Kar 21 let je Rafael Marquez igral za mehiško reprezentanco. Foto: EPA Dodaj v

Marquez oznanil konec dolge in bogate kariere

Z Barco dvakrat osvojil Ligo prvakov

22. julij 2018 ob 13:30

Mexico City - MMC RTV SLO

Eden najboljših mehiških nogometašev vseh časov Rafael Marquez, je končal 22-let dolgo kariero. 39-letni branilec, ki je igral tudi na poziciji zadnjega veznega, je nastopil kar na petih mundialih.

Marquez je igral tudi letos v Rusiji in tako postal eden štirih nogometašev, ki so zaigrali na petih svetovnih prvenstvih. To je uspelo še Italijanu Gianluigiju Buffonu, Nemcu Lottharju Matthäusu in Mehičanu Antoniu Carbajalu, je pa Rafa edini, ki je na vseh petih nosil kapetanski trak. Zadnjo tekmo je odigral v osmini finala, ko je proti Braziliji, ki je slavila z 2:0, odigral prvi polčas. Zdaj je konec karieri potrdil s pismom.

El Kaiser je v reprezentančnem dresu zbral 146 nastopov, dosegel pa je 19 zadetkov. Kariero je začel v Atlasu, v matičnem klubu pa jo je tudi zaključil. Štiri leta je igral za Monaco, sedem za Barcelono, dve za New York Red Bulls, dve za Leon in eno za Verono. Največji pečat je pustil pri Barci, s katero je štirikrat osvojil špansko prvenstvo, v letih 2006 in 2009 pa Ligo prvakov. V karieri je sicer osvojil 18 lovorik.

T. J.