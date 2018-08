Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lionel Scaloni je skupaj s Pablom Aimarjem postal začasni selektor argentinske reprezentance, potem ko se je po neprepričljivih predstavah na SP-ju v Rusiji poslovil Jorge Sampaoli. Foto: EPA Dodaj v

Messija septembra ne bo v reprezentanci, o prihodnosti se še niso pogovarjali

Na SP-ju v Rusiji slovo v osmini finala

21. avgust 2018 ob 22:16

Buenos Aires - MMC RTV SLO

Začasni selektor argentinske nogometne reprezentance Lionel Scaloni je predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi proti Gvatemali in Kolumbiji. Na njem ni Lionela Messija, kar je sprožilo ugibanja, ali bo letos sploh še igral za izbrano vrsto.

"Pogovarjal sem se z njim in odločila sva se, da ga tokrat ne bo v ekipi. Nisva pa se še pogovarjala o njegovi prihodnosti. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih," je povedal Scaloni.

Na srečanjih v Los Angelesu oziroma New Jerseyju 7. in 11. septembra bodo manjkali tudi Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Angel Di Maria in Nicolas Otamendi.

Scaloni je pojasnil, da nihče izmed izkušenejših nogometašev ni prosil, ali lahko tokratno reprezentančno akcijo izpusti: "Nihče ni odpovedal sodelovanja. Govoril sem s številnimi in vsi so dejali, da so na voljo. Odločili smo se, da damo tokrat priložnost nekaterim drugim igralcem, ki imajo velik potencial, in spoznamo, kaj lahko prispevajo k naši prihodnosti. V zadnjem času se je veliko govorilo o tem, ali lahko nosijo dres reprezentance. Zdaj je čas, da se dokažejo."

Argentina je na nedavnem SP-ju v Rusiji po neprepričljivih predstavah izpadla v osmini finala, ko je izgubila proti Franciji (3:4).

M. R.