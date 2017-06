Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Lionel Messi je od decembra 2000, ko je (takrat star 13 let) pogodbo z očetom podpisal kar na prtiček, član Barcelone. V tem času je s katalonskim klubom osvojil 30 lovorik, od tega osem naslovov v španskem prvenstvu in štiri v Ligi prvakov. Foto: Reuters Za izjemne predstave je že petkrat dobil zlato žogo. Foto: Reuters Za Barcelono je Messi do danes zabil 507 golov. Foto: Reuters Več kot 80 odstotkov zadetkov je Messi dosegel z levo nogo. Foto: Reuters V argentinski reprezentanci Messi še ni dočakal vrhunca. Naslednje leto bo imel verjetno še zadnjo priložnost, da postane svetovni prvak. Foto: Reuters Sorodne novice Bolha že osvojila nogometna srca, a želi si še svet Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Messijevih 30: ali o nogometnem bogu veste že vse?

Manjka mu le še naslov svetovnega prvaka z Argentino

24. junij 2017 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Brez Messija je Barcelona najboljša, z njim je ekipa z drugega planeta, so pred leti govorili o čudežnem argentinskem dečku, ki danes praznuje 30. rojstni dan.

Ob Messijevem jubileju smo zbrali 30 podatkov, ki govorijo o veličini tega izjemnega nogometaša. Veste že vse o njem? V besedilo smo skrili vsebinsko napako. Poskusite jo najti! Rešitev je na koncu članka.

1. Lionel Messi se je rodil 24. junija 1987 v Rosariu, kjer se je rodil tudi revolucionar Che Guevara.

2. Pri devetih letih so odkrili, da ima pomanjkanje rastnega hormona in da brez zdravljenja ne bo zrasel do normalne višine. Barcelona je bila pripravljena plačati zdravljenje (okrog 900 dolarjev mesečno), Messi pa ji tudi zaradi tega iz hvaležnosti zvest še danes.

3. Decembra 2000 je športni direktor Barcelone s takrat 13-letnim Messijem in očetom Jorgejom podpisal pogodbo, in to kar na papirnatem prtičku.

4. V članski ekipi Barcelone je debitiral 16. oktobra 2004, ko je na dvoboju španskega prvenstva proti Espanyolu igral osem minut. Zamenjal je Portugalca Deca.

5. Najprej je pri Barceloni nosil dres s številko 30, leta 2006 je imel številko 19, po slovesu Ronaldinha (2008) pa je dobil čislano desetico.



6. Dobrih sedem mesecev po debiju je (1. maja 2005) pri 17 letih zabil prvi gol za Barcelono in bil takrat najmlajši strelec španskega prvenstva.

7. V članski reprezentanci Argentine je debitiral avgusta 2005, vendar je bil na igrišču le nekaj sekund. Na dvoboju proti Madžarski je dobil rdeči karton, kar je še vedno njegov edini rdeči karton v argentinski reprezentanci.

8. Leta 2008 je na olimpijskih igrah v Pekingu osvojil zlato medaljo. V finalu je Argentina z 1:0 ugnala Nigerijo, strelec je bil Messi.

9. V sezoni 2011/12 je (v dresu Barcelone in Argentine) zabil kar 82 golov, v koledarskem letu 2012 pa je žogo kar 91-krat poslal v mrežo. To je bil nov rekord. Prejšnjega (85 golov leta 1972) je imel Gerd Müller.

10. V sezoni 2011/12 je postal prvi igralec v zgodovini La Lige, ki je v eni sezoni dosegel 50 golov. Vseeno je prvenstvo osvojil Real, ki ga je takrat vodil Jose Mourinho.

11. Za Barcelono je Messi do danes zabil 507 golov, za Argentino 58.

12. V španskem prvenstvu je Messi skupaj zabil že 349 golov in je rekorder. Na drugem mestu lestvice je Cristiano Ronaldo (285).

13. Messi pogosto strelja enajstmetrovke. V dresu Barcelone in Argentine je z bele točke dosegel 74 zadetkov. Zgrešil je 20-krat.

14. Z levico doseže večino golov, več kot 80 odstotkov.

15. Le 88 od svojih 565 golov je dosegel zunaj kazenskega prostora.

16. Najučinkovitejši je na tekmah proti Sevilli, ki ji je zabil že 29 golov.

17. Messi je prvi, ki je na tekmi Ligi prvakov dosegel pet golov. To mu je uspelo leta 2012, ko je Barcelona s 7:1 razbila Bayer.

18. Tako kot rojak Maradona je tudi Messi dosegel zadetek s pomočjo "božje roke". To je bilo v sezoni 2006/07, ko je Barcelona z Espanyolom igrala 2:2.

19. Vse od leta 2007 je Messi v najboljši enajsterici, ki jo Fifa izbira ob koncu leta.

20. Edina sezona, v kateri Messi z Barcelono ni osvojil nobene lovorike, je bila sezona 2007/08, sledila pa je izjemna sezona 2008/09. Barcelona je postala prva ekipa s trojčkom: zmago v španskem prvenstvu, pokalu in Ligi prvakov.

21. Messi se je z Barcelono veselil že 30 lovorik, od tega štirih zmagoslavij v Ligi prvakov.

22. Messijeva reprezentančna zgodba ni tako uspešna kot klubska, saj še čaka na sladek trenutek. Leta 2014 je izgubil v finalu svetovnega prvenstva, kar trikrat (2007, 2015, 2016) pa se je zalomilo v finalu Copa Americe.

23. Ko je lani Argentina izgubila finale Cope Americe proti Čilu, je bil Messi obupan in je sporočil, da končuje reprezentančno kariero. Novica je sprožila vihar v Argentini, celo predsednik Mauricio Macri je Messija pozval, naj si premisli. Mesec kasneje je Messi res spremenil odločitev in še igra za Argentino. Naslednje leto bo imel najbrž še zadnjo priložnost, da se veseli naslova svetovnega prvaka.

24. Na Forbesovi lestvici najbolje plačanih športnikov je Messi s 53 milijoni dolarjev zaslužka in še nadaljnjimi 27 sponzorskimi milijoni na četrtem mestu.

25. Prestižno nagrado zlata žoga (za najboljšega nogometaša leta) je dobila kar petkrat, kar ni uspelo nikomur drugemu (2009, 2010, 2011, 2012, 2015)

26. Pri 1,69 metra višine je Messi med najmanjšimi napadalci na svetu, vseeno pa je dosegel že 24 zadetkov z glavo.

27. Messi je med navijači priljubljen tudi zaradi svojih človekoljubnih dejanj. Med drugim je ambasador Unicefa.

28. Messijev vzdevek je Bolha (la Pulga).

29. Ko je (oktobra 2012) dobil sina Thiaga, si je dal njegovo ime vtetovirati na meča.

30. Messijeve prehranjevalne navade niso zdrave. Guardiola se je celo odločil, da zaradi Messija iz Barcelonine garderobe odstrani avtomat s hitro hrano in Coca-colo.



Ste našli napako? Skriva se pod točko sedem. V finalu je Argentina resda z 1:0 ugnala Nigerijo, strelec pa ni bil Messi, ampak Angel Di Maria.

Tomaž Okorn