Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Milana se veselijo zmage na Olimpicu. Foto: Reuters Patrick Cutrone je v 48. minuti takole zadel za 0:1. Foto: Reuters Dodaj v

Milan v drugem polčasu do zmage na Olimpicu

Tekma Juventus - Atalanta zaradi snega preložena

25. februar 2018 ob 23:15

Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Milana so na derbiju 26. kroga Serie A z 0:2 premagali Romo in niz neporaženosti v vseh tekmovanjih podaljšali na 12 tekem.

Za goste sta zadela Patrick Cutrone v 48. minuti in Davide Calabria v 74. minuti. Milan se je na lestvici petouvrščeni Romi približal na šest točk zaostanka.

V prvem polčasu gledalci niso videli veliko priložnosti. Edino pravo so si priigrali gostitelji, ko je Cengiz Under v sodnikovem podaljšku od daleč poskušal presenetiti Gianluigija Donnarummo, ki je stal iz vrat, a je vratar Milana nato le ukrotil žogo.

Na začetku drugega dela je Milan hitro povedel. Predložek pred vrata z leve strani je poslal Suso, Cutrone je ušel Kostasu Manolasu in zadel z desnico. Roma je v nadaljevanju napadala in poskušala izenačiti, vendar jo je v 74. minuti iz protinapada kaznoval Davide Calabria (podal je Nikola Kalinić), žogo poslal prek vratarja Alissona in postavil končni izid.

Fabio Borini je imel v sodnikovem podaljšku priložnost za 0:3, a je bil premalo zbran in iz ugodnega položaja streljal prek vrat.

26. krog:

BOLOGNA - GENOA 2:0 (0:0)

Destro 49., Falletti 72.

INTER - BENEVENTO 2:0 (0:0)

Škriniar 66., Ranocchia 69.

RK: Viola 81./Benevento

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

CROTONE - SPAL 2:3 (0:1)

Budimir 49., 86.; Antenucci 37., Šimić 51., Paloschi 60.

Kurtić (Spal) je igral vso tekmo.



FIORENTINA - CHIEVO 1:0 (1:0)

Biragji 6.

Birsa zaradi poškodbe ni bil v ekipi, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

VERONA - TORINO 2:1 (1:0)

Valoti 12., 77.; Niang 49.

SASSUOLO - LAZIO 0:3 (0:2)

Milinković-Savić 7., 47., Immobile 31./11-m

RK: Berardi 54.; Marušić 62.

SAMPDORIA - UDINESE 2:1 (1:0)

Silvestre 35., Zapata 83.; Silvestre 95./ag

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.



ROMA - MILAN 0:2 (0:0)

Cutrone 48., Calabria 74.

Roma: Alisson, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini (80./Gerson), Strootman, Cengiz Ünder (73./Defrel), Nainggolan (64./Džeko), Perotti, Schick.

Milan: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Biglia, Bonaventura (90./Montolivo), Suso (82./Borini), Cutrone (67./Kalinić), Calhanoglu.

Sodnik: Paolo Silvio Mazzoleni





Ponedeljek ob 20.45:

CAGLIARI - NAPOLI



Preloženo zaradi snega:

JUVENTUS - ATALANTA

Lestvica:

NAPOLI 25 21 3 1 55:15 66 JUVENTUS 25 21 2 2 62:15 65 LAZIO 26 16 4 6 64:33 52 INTER 26 14 9 3 42:21 51 ROMA 26 15 5 6 40:21 50 SAMPDORIA 26 13 5 8 46:34 44 MILAN 26 13 5 8 37:30 44 ATALANTA 25 10 8 7 37:29 38 TORINO 26 8 12 6 36:32 36 FIORENTINA 26 9 8 9 35:32 35 UDINESE 26 10 3 13 37:38 33 BOLOGNA 26 10 3 13 33:38 33 GENOA 26 8 6 12 21:27 30 CHIEVO 26 6 7 13 23:43 25 CAGLIARI 25 7 4 14 23:36 25 SASSUOLO 26 6 5 15 15:46 23 CROTONE 26 5 6 15 23:47 21 SPAL 26 4 8 14 26:49 20 HELLAS VERONA 26 5 4 17 24:51 19 BENEVENTO 26 3 1 22 18:60 10

M. R.