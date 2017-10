Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Igralci FutureNeta Maribora so morali priznati premoč moskovski Dini. Foto: www.futsal.si Dodaj v

Moskovska Dina strla Mariborčane v dvorani Tabor

11. oktober 2017 ob 22:07

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši FutureNeta Maribora so na prvi tekmi glavnega dela Lige prvakov v dvoranskem nogometu v dvorani Tabor izgubili proti moskovski Dini z 2:5.

Mariborčani so gostitelji skupine 2 glavnega dela Lige prvakov in pred domačimi gledalci lovijo eno od prvih treh mest, ki vodijo v elitni del tekmovanja.

Prvi strel na tekmi so sprožili vijoličasti prek kapetana Nikole Jandrića. Rusi so imeli v nekaj naslednjih minutah žogo več v svojih nogah, toda gostitelji so dobro stali in imeli odgovore na vse ideje Dine. Priložnosti, ne posebej nevarne, so se vrstile na obeh straneh, v 9. minuti je najlepšo za gostitelje do tedaj zapravil Jandrić, ki je bil za las prekratek na desni vratnici, ko je bila obramba Dine že izigrana.

Rednak prvi zadel na tekmi

Nato je Mariborčanom v 15. minuti uspelo zatresti mrežo tekmecev. Rok Rednak je na levi strani iz igre vrgel gostujočega vratarja in žogo na veselje gledalcev poslal v gol. Gosti so se preusmerili v bolj napadalno formacijo, a domače obrambe nikakor niso strli. Slabi dve minuti pred koncem je Dina pokusila z akcijo s kota in jo le uspešno izvedla. Pavel Čistopolov se je podpisal pod visoko podajo, kapetan Gleb Razorenov pa je z lepim volejem zadel.

Moskovčani pritisnili na plin

Drugi polčas se ni začel po željah Maribora, saj se je po treh minutah in 10 sekundah nadaljevanja znašel v zaostanku, zadel je Kiril Pogorelov. Moskovčani niso potrebovali dolgo, da so zadeli še enkrat; minuto in 26 sekund pozneje je Ivan Krilov zadel po podaji iz kota. Domača zasedba je še naprej poskušala in napadala, v 35. minuti poskusila z igralcem več v polju, poteza pa se je obrestovala, saj je zadel Sven Horvath. Maribor je lovil še en zadetek in še več stavil na napad, tveganje pa na koncu plačal še z dvema zadetkoma v lastnem golu. V 37. minuti je zadel Razorenov, v 38. pa Volodimir Razuvanov.

V četrtek ob 20. uri Štajerce čaka obračun s portugalsko Brago, ki je na današnji prvi tekmi klonila proti španskemu Interju z 1:4.

Liga prvakov v futsalu, skupina 2:

FUTURENET MARIBOR - DINA MOSKVA 2:5 (1:1)

Rednak 15., Horvath 35.; Razorenov 19., 37., Pogorelov 24., Krilov 25., Razuvanov 38.

INTER FS - BRAGA 4:1 (2:0)

Četrtek ob 17.30:

DINA MOSKVA - INTER FS



Ob 20.00:

FUTURENET MARIBOR - BRAGA

Sobota ob 17.30:

BRAGA - DINA MOSKVA

Ob 20.00:

INTER FS - FUTURENET MARIBOR

M. L.